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Сегодня, 14:15

«Арсенал» — ПСВ: где смотреть матч Лиги чемпионов 20 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСВ 20 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Люк де Йонг (ПСВ).
Фото Global Look Press
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В прошлом сезоне «Арсенал» и ПСВ боролись за выход из группы в Лиге Европы, теперь на этом же этапе сойдутся в Лиге чемпионов. 20 сентября команды встретятся на стадионе лондонцев «Эмирейтс», начало поединка — в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Феликс Цвайер из Германии. Прямую трансляцию с 21.45 мск начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. Группа B
20 сент, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСВ

Аналитики букмекерской компании Winline считают подопечных Микеля Артеты серьезными фаворитами: победу «канониров» можно взять за 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Коэффициент на гостей — 7.40 (12%) — это наименее возможный исход. «Мирный» результат идет с котировкой 5.20 (18%).

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В прошлом году на групповом этапе Лиги Европы команды обменялись домашними победами, а тот успех лондонцев вообще оказался единственным в четырехматчевой истории противостояния с ПСВ. Непоражение коллектива Петера Боша в предстоящем поединке оценено в 3.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают серьезное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 — за 8.00.

Люк де&nbsp;Йонг (ПСВ). «Арсенал» и ПСВ второй год подряд сойдутся в еврокубках. Де Йонг не даст «Эмирейтс» заскучать

Букмекеры ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.48. Гости в этом сезоне действуют очень ярко: забивают 3,1 раза за игру во всех турнирах, а капитан Люк де Йонг набирает в среднем по голу за 90 минут. «Арсенал» же пока отличался в каждой встрече во всех соревнованиях.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.76, обратный рынок можно взять за 2.10.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
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12 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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