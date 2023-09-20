В прошлом сезоне «Арсенал» и ПСВ боролись за выход из группы в Лиге Европы, теперь на этом же этапе сойдутся в Лиге чемпионов. 20 сентября команды встретятся на стадионе лондонцев «Эмирейтс», начало поединка — в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Феликс Цвайер из Германии. Прямую трансляцию с 21.45 мск начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании Winline считают подопечных Микеля Артеты серьезными фаворитами: победу «канониров» можно взять за 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Коэффициент на гостей — 7.40 (12%) — это наименее возможный исход. «Мирный» результат идет с котировкой 5.20 (18%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на «Арсенал» в случае выигрыша принесет 1400 рублей.

В прошлом году на групповом этапе Лиги Европы команды обменялись домашними победами, а тот успех лондонцев вообще оказался единственным в четырехматчевой истории противостояния с ПСВ. Непоражение коллектива Петера Боша в предстоящем поединке оценено в 3.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают серьезное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 — за 8.00.

Букмекеры ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.48. Гости в этом сезоне действуют очень ярко: забивают 3,1 раза за игру во всех турнирах, а капитан Люк де Йонг набирает в среднем по голу за 90 минут. «Арсенал» же пока отличался в каждой встрече во всех соревнованиях.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.76, обратный рынок можно взять за 2.10.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!