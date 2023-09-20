Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
В прошлом сезоне «Арсенал» и ПСВ боролись за выход из группы в Лиге Европы, теперь на этом же этапе сойдутся в Лиге чемпионов. 20 сентября команды встретятся на стадионе лондонцев «Эмирейтс», начало поединка — в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Феликс Цвайер из Германии. Прямую трансляцию с 21.45 мск начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании Winline считают подопечных Микеля Артеты серьезными фаворитами: победу «канониров» можно взять за 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Коэффициент на гостей — 7.40 (12%) — это наименее возможный исход. «Мирный» результат идет с котировкой 5.20 (18%).
Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на «Арсенал» в случае выигрыша принесет 1400 рублей.
В прошлом году на групповом этапе Лиги Европы команды обменялись домашними победами, а тот успех лондонцев вообще оказался единственным в четырехматчевой истории противостояния с ПСВ. Непоражение коллектива Петера Боша в предстоящем поединке оценено в 3.05.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают серьезное превосходство хозяев:
• 2:0 — за 6.80;
• 2:1 — за 7.60;
• 1:0 — за 8.00.
Букмекеры ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 мяча дали за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.48. Гости в этом сезоне действуют очень ярко: забивают 3,1 раза за игру во всех турнирах, а капитан Люк де Йонг набирает в среднем по голу за 90 минут. «Арсенал» же пока отличался в каждой встрече во всех соревнованиях.
Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.76, обратный рынок можно взять за 2.10.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -