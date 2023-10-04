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«Боруссия Дортмунд» — «Милан»: где смотреть матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Милан» 4 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press
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4 октября «Боруссия» и «Милан» сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада Шимона Марчиняка из Польши. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа F
04 окт, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Милан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное предпочтение хозяевам: поставить на успех черно-желтых можно с коэффициентом 2.44, это около 38% вероятности. Ничью оценили в 3.52 (28%). Триумф «Милана» предложен с котировкой 2.93 (34%).

В первом туре команда Стефано Пиоли разошлась «миром» с «Ньюкаслом» (0:0). Непоражение россонери на «Сигнал Идуна Парк» дали за 1.58.

«Боруссия» на старте группового турнира всухую уступила «ПСЖ» (0:2). Если считаете, что Марко Ройс и компания промолчат во втором поединке подряд, то вас ждет привлекательный рынок за 3.79.

Ни одна из трех последних домашних встреч дортмундцев в Лиге чемпионов не пробила «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.

Ламин Ямаль и&nbsp;Фермин Лопес (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» потеряла лидеров из-за травм и рассчитывает на молодежь. Выезд к «Порту» — серьезный тест для Фермина и Ямаля

«Обе забьют» можно взять за 1.69, обратный вариант доступен за 2.18.

Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 и 0:0 — за 6.32 и 9.00 соответственно;

  • 1:0 и 2:1 в пользу «Боруссии» — за 9.50.

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