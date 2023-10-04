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«Ньюкасл» — «ПСЖ»: сухую серию «сорок» не способен прервать даже Мбаппе

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «ПСЖ» 4 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Global Look Press
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4 октября «Ньюкасл» проведет первый за 20 лет домашний поединок на групповом этапе Лиги чемпионов. Во втором туре «сороки» примут «ПСЖ» на «Сент-Джеймс Парк». Соперников по группе F рассудит румынский арбитр Иштван Ковач. Встреча стартует в 22.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» начнут прямую трансляцию с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа F
04 окт, 22:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
ПСЖ

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на три очка: победу «Ньюкасла» предлагают с коэффициентом 2.33, что составляет примерно 39% вероятности. Успех команды Луиса Энрике оценен в 3.03 (33%). Котировка на ничью — 3.63 (28%).

«Сороки» не пропускают уже на протяжении пяти встреч во всех турнирах. Рынок на то, что «ПСЖ» не огорчит Ника Поупа, идет за 3.48.

Аналитики ждут голов на «Сент-Джеймс Парк»: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.

Опция «обе забьют» представлена за 1.62, обратный вариант — за 2.31.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш игры с таким счетом дали за 6.63.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). «Боруссия Дортмунд» — «Милан»: участники «группы смерти» не забили в первом туре и хотят это исправить

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «ПСЖ»

В выходные Килиан Мбаппе и компания не смогли взломать оборону «Клермона» (0:0). Это уже второй поединок красно-синих без голов: в первом туре лиги 1 они сгоняли нулевую ничью с «Лорьяном». Прошить «сорок» будет еще сложнее. Парни Эдди Хау не пропускают уже на протяжении пяти встреч во всех турнирах, в Лиге чемпионов сдержали «Милан» (0:0), а в Кубке лиги сняли с пробега «Манчестер Сити» (1:0). При этом нельзя сказать, что на этом отрезке «Ньюкасл» феерил в атаке: за исключением оверперформанса против «Шеффилда» (8:0), лишь раз нанесли больше одного меткого удара. Это случилось в минувший уик-энд против «Бернли» (2:0). Вряд ли тенденция прервется против команды, которую интересует скорее статистика владения мячом, нежели результативность.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.17.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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