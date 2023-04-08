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Сегодня, 08:15

ЦСКА — СКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 8 апреля 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 8 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Виталий Абрамов (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
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8 апреля ЦСКА и СКА сойдутся в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ. После трех встреч минимальное преимущество на стороне москвичей (2:1). Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажут сайт matchtv.ru, с 16.45 мск — каналы KHL и KHL Prime.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что шансы хозяев чуть более предпочтительны: поставить на триумф москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.36, это около 41% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 3.70 (25%).

Ждете третью победу столичных армейцев? Ставка в 1000 рублей на ЦСКА при благоприятном исходе принесет 2360 рублей.

Армейские клубы подарили один из самых долгих матчей текущего плей-офф: в стартовой игре серии выявили победителя только в третьем овертайме. Для подстраховки предложены рынки на викторию любой из команд с учетом дополнительного времени: успех ЦСКА идет за 1.78, СКА — за 2.03.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.20, Ф2(+1.5) — за 1.32;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.89, Ф1(+1.5) — за 1.23.

Аналитики считают подопечных Сергея Федорова серьезными фаворитами всего противостояния: поставить на выход москвичей в финал Кубка Гагарина можно за 1.50. Этот рынок на петербуржцев доступен за 2.56.

Игроки ЦСКА в&nbsp;матче со&nbsp;СКА. ЦСКА — СКА: команды Ротенберга и Федорова поставят на осторожность в, возможно, ключевом матче серии

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА

СКА уступает в серии и пока выглядит не лучшим образом: за три матча парни Романа Ротенберга забросили всего четыре шайбы и ни разу не отличились за игру больше двух раз. А в последней встрече вообще уступил всухую — 0:4. В регулярке петербуржцы тоже с трудом забивали команде Сергея Федорова: за шесть матчей только дважды пробили москвичей более двух раз за три периода.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (2.5) за 1.60.

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