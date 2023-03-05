Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
5 марта в 18-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится на «ВТБ Арене», начало — в 14.00 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 13.55 мск. Главный арбитр встречи — Иван Сиденков.
Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает фаворитом «Динамо». Победа хозяев предложена за 1.79, что примерно 55% вероятности исхода. Успех «Крыльев» оценен в 4.57 (20%), ничья — за 3.88 (25%).
Ставка в 1000 рублей на победу самарцев в случае благоприятного исхода принесет 4570 рублей, а чистая прибыль составит 3570 рублей.
«Крылья» только что выбили динамовцев из Кубка России (2:1, 1:1). А еще самарцы не проиграли бело-голубым в пяти из шести последних встреч. На повторение популярного исхода можно поставить за 2.08.
В обоих матчах Кубка России «Крылья» открывали счет, а «Динамо» догоняло. На первый гол в исполнении самарцев доступен коэффициент — 2.70.
Команды обменялись голами в трех из четырех последних матчей. На «обе забьют» предложена котировка — 1.78. Обратный исход оценен в 2.03.
Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.02.
Три самых вероятных исхода матча, по мнению ОЛИМПБЕТ:
Бело-голубые — третья команда чемпионата по забитым мячам: разница — 33:22. Успех в атаке москвичам приносит атакующая тройка: Федор Смолов (7+2), Арсен Захарян (2+5) и Константин Тюкавин (5+1).
Дома бело-голубые проиграли всего один раз за сезон во всех турнирах. С тех пор за семь матчей — пять побед и две ничьи. В девяти из 10 встреч на «ВТБ Арене» «Динамо» забило, в восьми — пропустило, а в семи — отличились обе команды.
В то же время «Крылья Советов» забили в пяти из шести выездов в этом сезоне. 11 из 20 набранных очков команда Игоря Осинькина взяла в гостях.
Недавнее противостояние в Кубке, а также домашние результаты «Динамо» и выездные у «Крыльев» говорят в пользу близкой игры с большим количеством голов.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.83.