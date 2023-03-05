0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 5 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» 5 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
Telegram Дзен

5 марта в 18-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится на «ВТБ Арене», начало — в 14.00 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 13.55 мск. Главный арбитр встречи — Иван Сиденков.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает фаворитом «Динамо». Победа хозяев предложена за 1.79, что примерно 55% вероятности исхода. Успех «Крыльев» оценен в 4.57 (20%), ничья — за 3.88 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу самарцев в случае благоприятного исхода принесет 4570 рублей, а чистая прибыль составит 3570 рублей.

«Крылья» только что выбили динамовцев из Кубка России (2:1, 1:1). А еще самарцы не проиграли бело-голубым в пяти из шести последних встреч. На повторение популярного исхода можно поставить за 2.08.

В обоих матчах Кубка России «Крылья» открывали счет, а «Динамо» догоняло. На первый гол в исполнении самарцев доступен коэффициент — 2.70.

Команды обменялись голами в трех из четырех последних матчей. На «обе забьют» предложена котировка — 1.78. Обратный исход оценен в 2.03.

Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.02.

Три самых вероятных исхода матча, по мнению ОЛИМПБЕТ:

  • ничья 1:1 доступна за 6.80;

  • победа «Динамо» 1:0 — за 7.40;

  • успех хозяев 2:1 — за 8.00.

Мохамед Салах. Кризисный «Ливерпуль» против воздушного «Манчестер Юнайтед». Битва Рэшфорда с Салахом на «Энфилде» будет горячей

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Крылья Советов» 5 марта 2023 года

Бело-голубые — третья команда чемпионата по забитым мячам: разница — 33:22. Успех в атаке москвичам приносит атакующая тройка: Федор Смолов (7+2), Арсен Захарян (2+5) и Константин Тюкавин (5+1).

Дома бело-голубые проиграли всего один раз за сезон во всех турнирах. С тех пор за семь матчей — пять побед и две ничьи. В девяти из 10 встреч на «ВТБ Арене» «Динамо» забило, в восьми — пропустило, а в семи — отличились обе команды.

В то же время «Крылья Советов» забили в пяти из шести выездов в этом сезоне. 11 из 20 набранных очков команда Игоря Осинькина взяла в гостях.

Недавнее противостояние в Кубке, а также домашние результаты «Динамо» и выездные у «Крыльев» говорят в пользу близкой игры с большим количеством голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.83.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Читайте также
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Российские вратари дерутся и забивают в Америке
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ 4 марта 2023 года