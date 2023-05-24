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«Эспаньол» — «Атлетико»: где смотреть матч ла лиги 24 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Эспаньол» — «Атлетико» 24 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Антуан Гризманн («Атлетико»).
Фото Global Look Press
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24 мая в 36-м туре чемпионата Испании «Эспаньол» примет на своем поле мадридский «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «RCDE Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. Насладиться футболом команд ла лиги можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Марио Мелеро Лопес.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Атлетико

«Атлетико» — минимальный фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На успех мадридцев предложено поставить с коэффициентом 2.46, что соответствует 39% вероятности итога. «Мирный» исход доступен за 3.54 (27%), триумф хозяев — за 2.89 (34%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Эспаньола» принесет 2890 рублей, если Гризманн и компания уступят.

В четырех из предыдущих шести очных встреч команды пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре дали за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.09.

Аналитики считают, что первый меткий выстрел оформит «Атлетико». На это событие представлен коэффициент 1.91, а на открытие счета каталонцами — 2.10.

«Эспаньол» добился ничьей в первом круге (1:1). На то, что «попугаи» снова не уступят, доступна котировка 1.60.

Эрлин Холанн и&nbsp;Хосеп Гвардиола (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Брайтон» — «Манчестер Сити»: Пеп придержит Холанна для финала ЛЧ и даст «чайкам» расправить крылья

Также соперники часто обмениваются результативными ударами — это случилось в пяти матчах подряд. Условие «обе забьют» идет за 1.64, обратный рынок — за 2.28.

«Индейцы» одолели «попугаев» с разницей в один мяч в двух из четырех прошлых столкновений. Победа «Атлетико» с форой (0) оценена в 1.78.

Самый вероятный счет — 1:1. Этот исход предложен за 6.42.

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