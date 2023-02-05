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«Интер» — «Милан»: где смотреть матч серии А 5 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Милан» 5 февраля 2023 года
Артем Белинин
Симоне Индзаги.
Фото Global Look Press
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5 февраля в матче 21-го тура серии состоится миланское дерби — сыграют «Интер» и «Милан». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 21-й тур
05 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи номинальных хозяев. Поставить на них можно за 2.00, это 50% вероятности. Успех «Милана» в два раза ниже — 4.00 (25%), а котировка на ничью составляет 3.60.

Если считаете, что «Милан» не проиграет, оформите ставку за 1.86.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.44, Ф2(0) — за 2.90.

Эксперты ждут результативную встречу, котировка на ТБ 2.5 — 1.83.

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Вариант «обе забьют» оценили в 1.74, обратный исход — в 2.10.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 6.80;

• 1:0 в пользу «Интера» — за 7.50;

• 2:1 — за 8.10.

Футбол
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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«Барселона» — «Севилья»: где смотреть матч ла лиги 5 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире