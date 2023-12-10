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Сегодня, 16:15

«Краснодар» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 10 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Тренировка «Краснодара».
Фото Официальный телеграм-канал «Краснодара»
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10 декабря «Краснодар» в 18-м туре чемпионата России сыграет с ЦСКА. Команды встретятся на «Краснодар Арене», матч начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Краснодара» чуть больше шансов на победу. Взять ее можно за 2.26, это приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (24%), успех ЦСКА — за 3.16 (32%).

Армейцы не уступили «быкам» в пяти из шести предыдущих встреч. Вариант Х2 доступен за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.86. Четыре предыдущих матча между соперниками были «низовыми».

Арсен Захарян. «Интер» ждет в гости «Сосьедад», чтобы захватить первое место в группе. Но сдвинуть команду Захаряна будет непросто

Если в игре случится обмен голами, сыграет коэффициент 1.79. Если этого не произойдет, тогда условие «обе забьют — нет» пройдет за 2.02.

Удаление можно взять за 3.06, удаление + пенальти — за 5.98.

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