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«Наполи» — «Салернитана»: где смотреть матч серии А 30 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Салернитана» 30 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Виктор Осимхен («Наполи»).
Фото Global Look Press
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30 апреля «Наполи» примет «Салернитану» в 32-м туре чемпионата Италии. Матч, который может принести скудетто неаполитанцам, состоится на стадионе имени Диего Марадоны. Арбитр Маттео Марченаро даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 15.55 мск.

Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Салернитана

Букмекеры уверены в успехе «Наполи». На триумф парней Лучано Спаллетти предложен коэффициент 1.24, что соответствует 79% вероятности результата. Ничья доступна за 6.60 (14%), триумф гостей — за огромные 13.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную викторию «гранатовых» принесет доход в 13 000 рублей, если «адзурри» внезапно уступит.

Букмекеры верят в множество результативных ударов. На тотал больше 2.5 гола представлена котировка 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.43.

«Салернитана» выдала беспроигрышную серию из восьми поединков, не уступив даже «Милану» (1:1) и «Интеру» (1:1). Продление белой полосы «гранатовых» оценено в 4.37.

Команда Паулу Соузы только что закончила серию из пяти результативных ничьих. Обмен голами предложен за 2.25, обратный рынок — за 1.65.

У «Наполи» лучшая защита в Италии — лишь 21 пропущенный мяч. Плюс «партенопейцы» отыграли на ноль в четырех из шести предыдущих встреч чемпионата. Сухарь хозяев идет за 1.76.

Мохамед Салах (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Салах и Гакпо погнут хлипкие «шпоры» и заберут у Кейна место в еврокубках

Больше всего шансов отличиться — у лучшего бомбардира серии А Виктора Осимхена (21). На точный выстрел форварда можно поставить за 1.60.

Самый вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев. Букмекеры дали на него котировку 5.93.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Салернитана
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