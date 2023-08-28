PARI стала официальным партнером тульского «Арсенала»

Букмекерская компания PARI и футбольный клуб «Арсенал» из Тулы объявили о начале сотрудничества. По условиям соглашения PARI стала официальным партнером «канониров».

В рамках сотрудничества футболисты «Арсенала» в сезоне-2023/24 будут выступать с логотипом PARI на игровой форме. Первый матч в обновленной экипировке тульская команда проведет 28 августа против «Торпедо», с которым PARI также имеет соглашение о титульном спонсорстве.

Кроме того, «Арсенал» предоставит PARI возможности для брендинга на арене и интеграции в клубные digital-ресурсы. Также стороны подготовят для болельщиков яркие активности на протяжении всего сезона.

«Мы видим, как активно поддерживают «Арсенал» в родном городе. Надеюсь, мы дополним взаимодействие клуба с болельщиками своими идеями и совместными активациями, а команда при поддержке PARI преподнесет поклонникам главный подарок в виде возвращения в премьер-лигу», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

Помимо тульского клуба, в российском футболе PARI сотрудничает с представителями РПЛ «Пари НН», «Ахматом» и «Оренбургом», а также с выступающими в первой лиге «Торпедо» и «Шинником».