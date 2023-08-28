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Сегодня, 18:25

PARI стала официальным партнером тульского «Арсенала»

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Букмекерская компания PARI и футбольный клуб «Арсенал» из Тулы объявили о начале сотрудничества. По условиям соглашения PARI стала официальным партнером «канониров».

В рамках сотрудничества футболисты «Арсенала» в сезоне-2023/24 будут выступать с логотипом PARI на игровой форме. Первый матч в обновленной экипировке тульская команда проведет 28 августа против «Торпедо», с которым PARI также имеет соглашение о титульном спонсорстве.

Кроме того, «Арсенал» предоставит PARI возможности для брендинга на арене и интеграции в клубные digital-ресурсы. Также стороны подготовят для болельщиков яркие активности на протяжении всего сезона.

«Мы видим, как активно поддерживают «Арсенал» в родном городе. Надеюсь, мы дополним взаимодействие клуба с болельщиками своими идеями и совместными активациями, а команда при поддержке PARI преподнесет поклонникам главный подарок в виде возвращения в премьер-лигу», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

Помимо тульского клуба, в российском футболе PARI сотрудничает с представителями РПЛ «Пари НН», «Ахматом» и «Оренбургом», а также с выступающими в первой лиге «Торпедо» и «Шинником».

Футбол
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ФК Арсенал (Тула)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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