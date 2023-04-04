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«Урал» — «Спартак»: хозяева сдержат истощенное нападение красно-белых

Прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Спартак» 4 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Виктор Гончаренко.
Фото Global Look Press
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4 апреля в Екатеринбурге состоится ответный полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ, в котором «Урал» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.45 мск. Обслужит игру арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
04 апр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

Букмекерская компания Olimpbet считает «Спартак» небольшим фаворитом встречи. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33, что составляет приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.32 (27%), успех «Урала» — за 3.17 (31%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша по итогам 90 минут выплата составит 3170 рублей, а чистая прибыль — 2170 рублей.

Команды дважды встречались за последние 30 дней, и «Урал» в обоих случаях не проиграл москвичам. Вариант 1Х предложен за 1.60.

«Спартак» пропустил в пяти из семи предыдущих матчей во всех турнирах, но при этом забивает в среднем 1.2 мяча в пяти играх кряду. Обмен голами можно взять за 1.74, противоположный исход — за 2.08.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.95, ТМ 2.5 — в 1.86. Правда, в последних четырех играх екатеринбуржцев был сыгран «низ».

Проход «Спартака» в следующий раунд с учетом серии пенальти предложено оформить за 1.71, «Урала» — за 2.12.

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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»

Команда Гильермо Абаскаля провела несколько неудачных матчей: перед паузой на игры сборных красно-белые не справились с «Уралом» в Кубке (1:1) и проиграли «Оренбургу» в РПЛ (0:2), а после сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). На этом отрезке «Спартак» забил всего один мяч, хотя в целом в чемпионате лучше него атакует лишь «Зенит». Падение результативности налицо.

С екатеринбуржцами из-за дисквалификации не играли Соболев и Шамар, с «Ахматом» всего четыре минуты на поле из-за травмы провел Промес, а в предстоящей игре Абаскаль не сможет рассчитывать ни на первых двоих, ни на голландца. Атака гостей будет слеплена из оставшихся игроков и без шанса на усиление. Забить станет еще сложнее.

В то же время «Урал» сыграл «низ» в четырех предыдущих матчах, даже с «Торпедо». Уральцы в принципе не слишком много забивают (всего 24 мяча в 21 игре РПЛ) и достаточно мало пропускают для команды, находящейся во второй половине таблицы (33 гола). Здесь же, когда результат может сделать один точный удар, они закроются еще сильнее, поэтому яркого матча ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.86.

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