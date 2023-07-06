6 июля вторая ракетка России Вероника Кудерметова сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой за выход в третий круг Уимблдона. Матч начнется не ранее 13.00 по московскому времени. В прямом эфире на территории РФ он показан не будет. Счет личных встреч — 2:1 в пользу россиянки.

Ее же аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящей игры. На выход Кудерметовой в третий раунд можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность исхода — примерно 58%. Успех Вондроушовой доступен за 2.17 (42%).

Ставка в 1000 рублей на теннисистку из Чехии в случае ее выигрыша принесет выплату в 2170 рублей.

Можете подстраховать Маркету с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.97, Ф1(-1.5) — за 1.84.

Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.81, ТМ 21.5 — за 2.01.

Наиболее вероятный результат, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу Кудерметовой за 2.50. Правда, таким образом Вероника чешку никогда не побеждала.

Тай-брейк в одном из сетов оценен в 2.72, его отсутствие — в 1.41.

Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова

Вондроушова хороша на грунте, а вот на траве у нее серьезных результатов нет — умеющей классно укорачивать чешке на этом покрытии не хватает скорости принятия решений. Из-за этого в последних 15 матчах на «зелени» она одержала всего шесть побед.

А вот Кудерметова очень здорово смотрелась на предваряющих Уимблдон турнирах: дошла до финала в Хертогенбосе и до 1/4 в Берлине (снялась со встречи против Александровой). В игре Вероники есть прогресс, осталось не просесть психологически. Если этого не произойдет, чешку россиянка пройдет — не просто так ведь она в конце июня обыгрывала Соболенко.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой за 1.70.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки