«Ахмат» разогнался при Ромащенко и готов остановить «Динамо». Но Смолов и Тюкавин будут против

Грозненцы выиграли у москвичей трижды подряд.

1 октября «Ахмат» и «Динамо» сойдутся в десятом туре РПЛ. Поединок на «Ахмат Арене» стартует в 19.00 по московскому времени по свистку арбитра Артема Чистякова. Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо» 1 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение парням Мирослава Ромащенко: взять их победу предложено с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 38% вероятности. Успех бело-голубых доступен с котировкой 2.70 (36%), «мирный» исход — за чуть большие 3.60 (26%).

В прошлом сезоне «Ахмат» трижды выиграл у москвичей — дважды в РПЛ и один раз в FONBET Кубке России. Поставить на то, что в предстоящем поединке гости хотя бы не проиграют, можно за 1.53.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13. Обмен результативными выстрелами идет по 1.60, обратный рынок оценен в 2.35.

Аналитики ФОНБЕТ считают счет 1:1 самым вероятным в этом матче. Поставить на него можно за 7.50.

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«Ахмат» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 10-го тура РПЛ 1 октября 2023 года

Грозненцы проводят неровный сезон. Они стартовали с пяти поражений в шести первых матчах сезона, включая РПЛ и Кубок России. После этого руководство поменяло Сергея Ташуева на Мирослава Ромащенко, который с ходу выровнял ситуацию. В последних пяти турах у его команды две победы и две ничьих с более классными соперниками — «Спартаком» (0:0) и «Краснодаром» (1:1). Беспроигрышная серия прервалась только в последнем матче на «Балтике» (0:1). Но и тут виной всему оказался автогол.

После девяти туров грозненцы идут на 10-й строчке в таблице. Они немного забивают (11) и мало пропускают (10). В результате пять матчей «Ахмата» подряд оказались «низовыми» — ни одна команда не отличилась за игру больше одного раза.

В Кубке России парни Ромащенко выступают тоже средне. Сначала уступили «Зениту» (0:2) и «Балтике» (0:2). Затем обыграли «Крылья Советов» (3:1), а в ответной игре с питерцами выжали ничью (3:3). В таблице чеченская команда занимает третье место.

Лучший бомбардир «Ахмата» — Мохамед Конате с четырьмя голами. Три из них он забил с пенальти в РПЛ, а еще один — с игры в Кубке России. По три мяча оформили Владимир Ильин и Иван Олейников.

«Динамо» стартовало в РПЛ неудачно: с поражения и ничьей, пропустив шесть мячей. Но затем команда Марцела Лички собралась и выдала семь игр без поражений, из которых четыре — победы. В том числе над «Зенитом» (3:2) на его поле. Правда, в последнем туре беспроигрышная серия окончилась — виноват оказался «Спартак» (0:1).

В таблице москвичи располагаются на пятой строчке. Они отстают от лидирующего «Краснодара» на шесть баллов. У бело-голубых 16 забитых мячей — только у трех команд в РПЛ больше. Но при этом коллектив Лички много пропускает (14) — больше всех в первой восьмерке.

В Кубке России у него всего одна победа (над «Краснодаром» — 4:3), две ничьих и поражение. В таблице, где еще «Пари НН» и «Спартак», бело-голубые идут на втором месте.

Лучший бомбардир «Динамо» — Федор Смолов. У ветерана четыре мяча и ассист. Три мяча и три голевые передачи на счету Константина Тюкавина. У Дениса Макарова — тоже три метких попадания.

За последние 10 матчей против «Ахмата» «Динамо» взяло верх пять раз. Грозненцы были лучше в четырех встречах, в том числе в трех последних.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Динамо»

Московский клуб только раз за 13 матчей в этом сезоне отыграл всухую. А еще «Динамо» в последнее время почти не побеждает: всего один успех за шесть встреч. «Ахмат» же, наоборот, разогнался — только автогол прервал беспроигрышную серию грозненцев.

История встреч тоже говорит за парней Ромащенко — они выиграли у бело-голубых трижды подряд. Причем игры часто получаются результативными — семь из 10 матчей пробили «верх», столько же поединков завершились обменом голами. Учитывая слабую оборону «Динамо» и результативные выступления обоих соперников как в этом сезоне, так и друг против друга, лучше сыграть на голы в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.60.

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