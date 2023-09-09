Медведев обыграл Джоковича в финале US Open-2021. Сейчас будет тяжелее

Прогнозы на спорт
9 сентября, 23:00
11 сентября в финале US Open сойдутся российский теннисист Даниил Медведев и 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Игра начнется в полночь по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 9:5 в пользу Ноле.
Букмекерская компания Olimpbet считает Джоковича серьезным фаворитом матча. На победу серба можно поставить с коэффициентом 1.40, что примерно 71% вероятности исхода. Успех Медведева доступен за 3.06 (29%).
Будет ли финал продолжительным? Вариант ТБ 39.5 гейма оценен в 1.92, ТМ 39.5 — в 1.81.
Триумф Медведева с форой (+4.5) гейма предложен за 1.99, Ф2(-4.5) — за 1.86.
Эксперты предполагают, что Даниил возьмет хотя бы одну партию. Коэффициент на это событие — 1.28. На два и более сета в исполнении россиянина можно поставить за 1.85.
Если вы считаете, что Джокович победит с запасом, оформите ставку на его триумф с форой (-1.5) партии. Котировка — 1.85.
На 3.5 сета коэффициент — 1.44, ТМ 3.5 — 2.65. В двух из трех очных встреч на «Шлемах» был счет 3:0.
Тай-брейк в матче можно оформить за 1.64, его отсутствие — за 2.12.
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Выход Новака Джоковича в финал US Open, особенно с учетом достаточно рабочей сетки, не вызвал удивления. А вот тот факт, что его соперником станет Даниил Медведев, — впечатляет. Россиянин был третьим фаворитом турнира, но попал в половину Алькараса и, по мнению экспертов, должен был пойти испанцу на корм. Учитывая неважные результаты россиянина незадолго до мэйджора, другие варианты тоже рассматривались — в четвертьфинале Торонто он проиграл де Минауру, а в 1/8 Цинциннати — Звереву. Однако в Нью-Йорке Медведев засиял и заслуженно добрался до битвы за титул.
По ходу турнира Даниил отдал всего три партии — то есть побеждал с приличным запасом. Особенно яркими получились встречи с Рублевым и Алькарасом: Андрея Медведев прошел 3:0, хотя уступал с брейком в каждом сете, а Карлоса закрыл в четырех, хотя проиграл ему без шансов два предыдущих матча. В этих и других баталиях россиянин был безупречен тактически и технически — отстаивал свой стиль или идеально подстраивался под оппонентов.
Какую-то хитрую тактику Даниилу придется использовать и в финале, потому что Джокович, возможно, лучше остальных знает его слабые и сильные стороны. Помогут команда и дотошность, а также жажда реванша. Ведь именно Медведев в 2021-м переиграл Новака в финале US Open и не позволил ему собрать календарный «Большой шлем».
В том матче Даниил был раскрепощен и агрессивен, а вот серб явно не показал всех своих возможностей — груз великого достижения слишком сковал его. Теперь Новак точно будет свободнее и опаснее. Он ведет в личных встречах 8:5 и выиграл у Медведева две из трех встреч на «Шлемах». После поражения в Нью-Йорке два года назад он был сильнее Даниила в четырех играх из пяти. Правда, самая крайняя, в этом сезоне, осталась за первой ракеткой РФ — 6:4, 6:4 в Дубае.
Сложно оценить нынешнее состояние Джоко, потому что на турнире ему не встретились сопоставимые соперники. Здесь он обыграл Александра Мюллера, Сапату Миральеса, Ласло Дьере, Борну Годжо, Тэйлора Фритца и Бена Шелтона. Причем во встрече третьего круга у Новака случился невообразимый провал в игре — он отдал первые две партии и только после этого показал настоящий уровень. Медведев ему подобных трюков не простит.
По итогам US Open Джокович вернет статус первой ракетки планеты и может выиграть рекордный 24-й «Шлем». Однако ему противостоит один из самых неудобных соперников не только в нынешнем туре, но и за всю карьеру. Недаром Даниил выиграл у Новака пять матчей из 14, причем четыре из них — на харде.
Медведев будет окрылен собственным перфомансом в игре с Алькарасом. А в финале ему, как обычно, будет нечего терять. У Новака, правда, на этот раз на кону тоже не так много — лишь очередная победа на «ТБШ», которую он (если не сейчас) осилит в следующим сезоне. А еще желание взять реванш — серб не тех, кто оставляет его в дураках. Однако у Даниила есть неплохие шансы еще раз огорчить соперника. Или хотя бы не проиграть ему с крупным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (+5.5) за 1.65.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
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Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
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Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
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ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
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Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
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Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
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Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
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Локомотив – Оренбург
|- : -