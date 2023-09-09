Медведев обыграл Джоковича в финале US Open-2021. Сейчас будет тяжелее

Два года назад серб находился под чудовищным давлением.

11 сентября в финале US Open сойдутся российский теннисист Даниил Медведев и 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Игра начнется в полночь по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 9:5 в пользу Ноле.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Даниил Медведев — Новак Джокович 11 сентября 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает Джоковича серьезным фаворитом матча. На победу серба можно поставить с коэффициентом 1.40, что примерно 71% вероятности исхода. Успех Медведева доступен за 3.06 (29%).

Будет ли финал продолжительным? Вариант ТБ 39.5 гейма оценен в 1.92, ТМ 39.5 — в 1.81.

Триумф Медведева с форой (+4.5) гейма предложен за 1.99, Ф2(-4.5) — за 1.86.

Эксперты предполагают, что Даниил возьмет хотя бы одну партию. Коэффициент на это событие — 1.28. На два и более сета в исполнении россиянина можно поставить за 1.85.

Если вы считаете, что Джокович победит с запасом, оформите ставку на его триумф с форой (-1.5) партии. Котировка — 1.85.

На 3.5 сета коэффициент — 1.44, ТМ 3.5 — 2.65. В двух из трех очных встреч на «Шлемах» был счет 3:0.

Тай-брейк в матче можно оформить за 1.64, его отсутствие — за 2.12.

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Даниил Медведев — Новак Джокович: прогноз и анализ финала US Open 11 сентября 2023 года

Выход Новака Джоковича в финал US Open, особенно с учетом достаточно рабочей сетки, не вызвал удивления. А вот тот факт, что его соперником станет Даниил Медведев, — впечатляет. Россиянин был третьим фаворитом турнира, но попал в половину Алькараса и, по мнению экспертов, должен был пойти испанцу на корм. Учитывая неважные результаты россиянина незадолго до мэйджора, другие варианты тоже рассматривались — в четвертьфинале Торонто он проиграл де Минауру, а в 1/8 Цинциннати — Звереву. Однако в Нью-Йорке Медведев засиял и заслуженно добрался до битвы за титул.

По ходу турнира Даниил отдал всего три партии — то есть побеждал с приличным запасом. Особенно яркими получились встречи с Рублевым и Алькарасом: Андрея Медведев прошел 3:0, хотя уступал с брейком в каждом сете, а Карлоса закрыл в четырех, хотя проиграл ему без шансов два предыдущих матча. В этих и других баталиях россиянин был безупречен тактически и технически — отстаивал свой стиль или идеально подстраивался под оппонентов.

Какую-то хитрую тактику Даниилу придется использовать и в финале, потому что Джокович, возможно, лучше остальных знает его слабые и сильные стороны. Помогут команда и дотошность, а также жажда реванша. Ведь именно Медведев в 2021-м переиграл Новака в финале US Open и не позволил ему собрать календарный «Большой шлем».

В том матче Даниил был раскрепощен и агрессивен, а вот серб явно не показал всех своих возможностей — груз великого достижения слишком сковал его. Теперь Новак точно будет свободнее и опаснее. Он ведет в личных встречах 8:5 и выиграл у Медведева две из трех встреч на «Шлемах». После поражения в Нью-Йорке два года назад он был сильнее Даниила в четырех играх из пяти. Правда, самая крайняя, в этом сезоне, осталась за первой ракеткой РФ — 6:4, 6:4 в Дубае.

Сложно оценить нынешнее состояние Джоко, потому что на турнире ему не встретились сопоставимые соперники. Здесь он обыграл Александра Мюллера, Сапату Миральеса, Ласло Дьере, Борну Годжо, Тэйлора Фритца и Бена Шелтона. Причем во встрече третьего круга у Новака случился невообразимый провал в игре — он отдал первые две партии и только после этого показал настоящий уровень. Медведев ему подобных трюков не простит.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Новак Джокович

По итогам US Open Джокович вернет статус первой ракетки планеты и может выиграть рекордный 24-й «Шлем». Однако ему противостоит один из самых неудобных соперников не только в нынешнем туре, но и за всю карьеру. Недаром Даниил выиграл у Новака пять матчей из 14, причем четыре из них — на харде.

Медведев будет окрылен собственным перфомансом в игре с Алькарасом. А в финале ему, как обычно, будет нечего терять. У Новака, правда, на этот раз на кону тоже не так много — лишь очередная победа на «ТБШ», которую он (если не сейчас) осилит в следующим сезоне. А еще желание взять реванш — серб не тех, кто оставляет его в дураках. Однако у Даниила есть неплохие шансы еще раз огорчить соперника. Или хотя бы не проиграть ему с крупным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (+5.5) за 1.65.

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