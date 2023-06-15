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16 июня сборная Франции проведет третий матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Соперником чемпионов мира-2018 будет скромный Гибралтар. Игра состоится в Португалии на 30-тысячной арене «Алгарве». Она начнется в 21.45 по московскому времени и будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Гибралтар — Франция 16 июня 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet принимает ставки на победу Франции с минимально возможным коэффициентом — 1.01. По сути, вероятность успеха «Трехцветных» составляет примерно 99%. 1% (котировка — 27.0) заложен на ничью. А сенсационный триумф карлика доступен за 100 (меньше 1%).

Тотал больше 5.5 мяча оценен в 2.17, ТМ 5.5 — в 1.71. В первых двух турах Гибралтар пропустил по три гола от Нидерландов и Греции.

Выигрыш Франции с форой (-4.5) мяча идет за 1.80. Если считаете, что Мбаппе и Жиру не станут сильно терзать соперника, возьмите Ф1(+4.5) за 2.04.

На пять и более голов в исполнении гостей котировка — 1.71. На шесть и в гору — 2.42.

Автогол можно взять за 5.85. Может, гибралтарцы так перепугаются французских звезд, что будут забивать в свои ворота?

Гибралтар — Франция: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 16 июня 2023 года

Хотя сборная Франции не выиграла чемпионат мира, она осталась безоговорочно лучшей командой континента. Мбаппе и компания провели очень яркий турнир в Катаре и заслуженно ворвались в финал, где на равных бились с Аргентиной. А в серии пенальти проиграть можно даже условным «Акрону» или «2Drots», не говоря уже о Месси и остальных.

Конечно, второе место вряд ли устроило «Трехцветных», но никаких апатичных настроений следующий сбор национальной команды у игроков не вызвал. В первом матче квалификации Евро-2024 французы растоптали Нидерланды: Гризманн, Упамекано и Мбаппе (у него в итоге дубль) воткнули три мяча уже к 20-й минуте. Следом они в более спокойном режиме добыли победу над Ирландией (1:0).

Сказать что-то позитивное о Гибралтаре, пожалуй, невозможно. Хотя поражение от Нидерландов со счетом 0:3 можно занести команде Хулио Рибаса в актив — наверное, 0:4 от Франции должны были вызвать у Депая и его партнеров особую кровожадность, но они ограничились тремя мячами. А в первом туре островитяне уступили с теми же 0:3 Греции.

За последний год у Гибралтара были и приятные моменты, например победы над Андоррой (1:0) и Лихтенштейном (2:0), но эти сборные, конечно, не идут ни в какое сравнение с Францией. Команды похожего уровня неизменно отправляют в их ворота ворох мячей.

Прогноз и ставка на матч Гибралтар — Франция

Судя по тому, кого Дешам вызвал на ближайшие матчи с Гибралтаром и Грецией, он хочет как минимум оформить серьезный задел перед Нидерландами и остальными по голам. Иначе невозможно понять, зачем в заявке оказались Мбаппе, Гризманн, Нкунку, Жиру, Дембеле, Коман, Тюрам и Коло-Муани. Даже если Дидье захочет выставить против несчастных гибралтарцев резерв, у него это не получится.

Вряд ли весь этот перечисленный цветник будет дурачиться и банально 90 минут перекатывать мяч в центре поля. Конечно, Мбаппе и остальные будут раз за разом ранить соперника. Тому же Жиру нужно улучшать рекорд по голам за сборную — наверняка именно он появится в старте. В общем, Гибралтар ничего хорошего в предстоящей игре не ждет.

Рекомендуемая ставка: победа Франции с форой (-4.5) гола на 1.80.

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