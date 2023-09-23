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Сегодня, 00:40

Изидор рвался в Европу, но клюнул на предложение «Зенита». Накажет ли его «Локомотив» за предательство?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 24 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Вильсон Изидор.
Фото ФК «Зенит»
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Француз знает слабые точки бывшего клуба.

24 сентября в центральном матче девятого тура чемпионата России «Зенит» примет «Локомотив». Игра состоится на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.00 мск, главный арбитр — Владимир Москалев.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 24 сентября 2023 года

«Зенит» — фаворит предстоящей встречи. Победа сине-бело-голубых предложена за 1.45, это приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Локомотива» — за 7.00 (11%).

Триумф москвичей с форой (+1.5) гола оценен в 1.75, вариант Ф1(-1.5) идет за 2.19.

Если сильно верите в команду Галактионова, возьмите Х2 за 2.92.

В пяти и шести предыдущих встреч между командами был зафиксирован «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.45.

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На то, что отличатся оба коллектива, котировка — 1.80. Противоположный исход доступен за 2.11.

Эксперты убеждены, что «Зенит» забьет больше одного мяча: если это произойдет, сыграет коэффициент 1.48. Если хозяева точно попадут три и более раза, — 2.45.

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«Зенит» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 9-го тура РПЛ 24 сентября 2023 года

Вильсон Изидор на протяжении полутора сезонов был джокером «Локомотива». Француз перебрался в столицу России в январе 2022 года и за полтора года забил 12 мячей. Восемь из них форвард оформил во второй половине сезона-2022/23 — в тот период, когда «Локомотив» заблистал с возглавившим его Михаилом Галактионовым. Вильсон был одним из важнейших элементов в команде.

Новый сезон он тоже начал за здравие (забил «Рубину» в РПЛ и «Уралу» в Кубке России), но неожиданно заскучал. Француз решил, что пора возвращаться на родину или попробовать себя в других европейских чемпионатах. По данным медиа, игрок и его агенты вели переговоры с «Марселем» и даже согласовали пятилетний контракт. Казалось, все решено, но вдруг команды зашли в тупик: Вильсон вернулся в Москву и снова приступил к тренировкам с «Локо». А через пару недель о его переходе объявил «Зенит».

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«Мне очень нравится в России. Было пару месяцев, когда было не слишком комфортно для меня и моей семьи. Поэтому мы приняли решение отправиться куда?то подальше от Москвы. Санкт?Петербург более безопасный, и мы сказали себе да», — рассказал о переходе Изидор. Француз так сильно вдохновился новым вызовом, что забил уже спустя восемь минут после дебюта за питерский клуб. Его гол в ворота «Рубина» стал победным (3:0). Что интересно, за весь период в «Локомотиве» француз ни разу не принес команде три очка (хотя нередко спасал от поражений).

С Вильсоном «Зенит» получил еще одну опцию в атаке — быстрого и техничного игрока с отличной реализацией. Теперь клубу будет комфортнее играть на два фронта: например, против «Ахмата» в Кубке России вышел отдохнувший Сергеев и сделал дубль. Правда, сине-бело-голубые не победили в основное время — только в серии пенальти (4:3). И все-таки этот исход намного лучше, чем все предыдущие результаты «Локомотива».

«Железнодорожники» совсем сникли. В восьми турах РПЛ они набрали 12 очков (3-3-2) и идут лишь восьмыми в таблице, а в Кубке проиграли половину встреч. В последней уступили в гостях «Уралу» (0:1, по пенальти). Это поражение стало третьим в четырех последних четырех матчах. Возможно, это лишь стечение обстоятельств, но после потери Изидора москвичи не забили в двух играх подряд. Игра с «Зенитом» покажет, насколько это случайность.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»

В последние годы «Локомотиву» тяжело конкурировать с «Зенитом» не только очно, но и заочно. Из восьми предыдущих встреч москвичи не проиграли только в двух, в этих же шести играх соперники оформили «верх» по голам.

Сине-бело-голубые усилились благодаря аренде Изидора и готовы будут к любым формациям соперника, а «Локо» крыть фактически нечем. Красно-зеленые после ухода француза стали еще зависимее от Дзюбы, а в обороне продолжают допускать нелепые ошибки и играют слишком слабо — не пропустили всего в двух из 12 встреч в этом сезоне. В Санкт-Петербурге им ловить нечего.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 2.01.

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