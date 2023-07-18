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Судейство

Судейство

Сегодня, 11:17

Гонорар инспекторов РПЛ вырастет до 50 тысяч рублей за матч

Руслан Минаев
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РФС повысит гонорары инспекторов в матчах чемпионата России до 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба организации.

Повышение произойдет с 20-го тура, когда чемпионат вступит в решающую стадию, отметили в РФС. В сезоне-2024/25 РПЛ эта сумма будет выплачиваться с первых туров чемпионата.

«Напомню, что с нового сезона работа инспектора РПЛ будет строиться по принципам ФИФА и УЕФА: они будут оценивать матчи из ВАР центра и получат доступ к переговорам судей», — цитирует РФС руководителя судейского комитета Павла Каманцева.

Ранее «СЭ» сообщал, что гонорар главного арбитра Сергея Карасева за работу в финале OLIMPBET Суперкубка России составил 300 тысяч рублей.

Источник: РФС
РПЛ
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