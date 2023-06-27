Каманцев рассказал об общении с Хачатурянцем о недочетах российского судейства

Руководитель судейского комитета и член исполкома РФС Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» об общении с экс-главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.

— С Ашотом Хачатурянцем общаетесь до сих пор? Как он оценивает судейство?

— Он не настолько погружен, чтобы оценивать его в целом. В каких-то отдельных матчах, да, общаемся. Но я не могу сказать, что он как прежде смотрит восемь матчей тура и имеет комплексное представление о судействе.

— Это скорее положительные моменты или какие-то недочеты?

— Конечно, недочеты. Когда положительно, никто не обращается. Так происходит во всех сферах, что у человека появляется желание написать скорее негативный отзыв. С трудом себе представляю, когда мне звонят руководители клубов или представители, говоря, что был потрясающий тур и не было ошибок. Все звонят, когда есть какие-то негативные вещи или спорные моменты, чтобы обсудить. Но это часть судейской профессии, поэтому ничего страшного в этом нет.

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