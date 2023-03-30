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Сегодня, 14:25

Международная федерация настольного тенниса готова допустить россиян к турнирам

Мария Гусева
Дмитрий Овчаров.
Фото Global Look Press
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Международная федерация настольного тенниса (ITTF) поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и готова допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ITTF.

В заявлении организации говорится, что Исполнительный комитет ITTF одобряет заявление МОК относительно статуса спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Отмечается, что ITTF «поддерживает допуск игроков с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям по настольному теннису, организуемым Международной федерации настольного тенниса, на строгих условиях нейтралитета».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с Вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: ТАСС
МОК
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