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Сегодня, 11:34

Циципас рассказал, почему снялся с матча Итогового чемпионата ATP

Виктория Кравченко
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Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о проблемах со спиной, из-за которых он снялся с матча Итогового чемпионата ATP с датчанином Хольгером Руне.

«Мы было важно находиться в форме и чувствовать себя хорошо. Боль была очень сильной. Раньше мне приходилось испытывать боль во время матчей, и я терпел, но это было невыносимо. Мне пришлось принять трудное решение, и я это сделал», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Соперники провели на корте 17 минут, Циципас отказался от дальнейшей борьбы в первом сете при счете 1:2.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 12 по 19 ноября.

Стефанос Циципас
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