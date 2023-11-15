Циципас рассказал, почему снялся с матча Итогового чемпионата ATP

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о проблемах со спиной, из-за которых он снялся с матча Итогового чемпионата ATP с датчанином Хольгером Руне.

«Мы было важно находиться в форме и чувствовать себя хорошо. Боль была очень сильной. Раньше мне приходилось испытывать боль во время матчей, и я терпел, но это было невыносимо. Мне пришлось принять трудное решение, и я это сделал», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Соперники провели на корте 17 минут, Циципас отказался от дальнейшей борьбы в первом сете при счете 1:2.