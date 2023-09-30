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Сегодня, 17:46

Медведев — о матче с де Минауром: «Когда Алекс уступает, он всегда начинает играть, как первая ракетка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над австралийцем Алексом де Минауром во втором круге турнира в Пекине.

«Было тяжело — как всегда. Все знают, что у Алекса есть такая способность — когда он уступает, он начинает играть лучше. Сегодня так и было. В первом сете мне не удалось его, скажем так, успокоить. А во втором я играл невероятно. Но удивительно, что когда Алекс уступает, он всегда начинает играть, как первая ракетка мира. С ним сложно, тяжелая победа. Но я доволен своим уровнем», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Даниил Медведев. Соперник Медведева внезапно превратился в первую ракетку мира. Нервная победа россиянина в Пекине

Россиянин за 1 час 59 минут обыграл де Минаура со счетом 7:6 (7:3), 6:3. В очных встречах Медведев ведет со счетом 6-2.

В четвертьфинале турнира 27-летний россиянин встретится с фрацузом Уго Умбером. Счет в личных встречах 2-0 в пользу Умбера.

Ранее Медведев рассказал, что мечтает снова стать первой ракеткой мира.

Теннис
Даниил Медведев
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