Медведев — о победе над Харри: «В первом сете я играл на хорошем уровне»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над чилийцем Николасом Харри (6:2, 7:6 (9:7)) в четвертьфинале «мастерса» в Майами.

«В первом сете я играл на хорошем уровне, не делал ничего лишнего, просто делал достаточно для победы. Потом Харри начал играть намного лучше и начались сложные розыгрыши, сложные очки. Он лучше подавал, и на тай-брейке все зависело от нескольких очков. Я ожидал, что он получит большую поддержку от чилийцев, но это была хорошая атмосфера», — приводит слова Медведева сайт ATP.

В полуфинале турнира в Майами Медведев сыграет с итальянецем Янникои Синнером. Счет в личных встречах 6-4 в пользу россиянина, но Медведев уступил Синнеру в последних 4 матчах, в том числе в финале Аustralian Оpen-2024.