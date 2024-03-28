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28 марта, 06:50

Медведев — о победе над Харри: «В первом сете я играл на хорошем уровне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над чилийцем Николасом Харри (6:2, 7:6 (9:7)) в четвертьфинале «мастерса» в Майами.

«В первом сете я играл на хорошем уровне, не делал ничего лишнего, просто делал достаточно для победы. Потом Харри начал играть намного лучше и начались сложные розыгрыши, сложные очки. Он лучше подавал, и на тай-брейке все зависело от нескольких очков. Я ожидал, что он получит большую поддержку от чилийцев, но это была хорошая атмосфера», — приводит слова Медведева сайт ATP.

В полуфинале турнира в Майами Медведев сыграет с итальянецем Янникои Синнером. Счет в личных встречах 6-4 в пользу россиянина, но Медведев уступил Синнеру в последних 4 матчах, в том числе в финале Аustralian Оpen-2024.

Источник: ATP
Теннис
Даниил Медведев
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