Медведев поделился ожиданиями от матча с Синнером в полуфинале турнира в Майами

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинала «мастерса» в Майами против итальянца Янника Синнера.

«Он играет все лучше и лучше и уверен в себе, — цитирует Медведева сайт ATP. — Некоторые матчи Синнера я смотрел по телевизору, и когда кажется, что у него проблемы, он находит решения, а это то, что делают чемпионы. Это большой вызов для меня, и я постараюсь выложиться на все 100 процентов».

Медведев ведет 6-4 в серии против Синнера, но итальянец выиграл четыре последних матча, включая финал Открытого чемпионата Австралии в январе 2024 года.