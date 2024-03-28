Медведев обыграл Харри в четвертьфинале турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале турнира в Майами. В двух сетах он выиграл у чилийца Николаса Харри — 6:2, 7:6 (9:7).

Матч продолжался 1 час 42 минуты. 28-летний россиянин подал 6 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 1).

Следующим соперником Медведева будет итальянец Янник Синнер, выигравший у чеха Томаша Махача, — 6:4, 6:2.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Николас Харри (Чили, 22) — 6:2, 7:6 (9:7)

Янник Синнер (Италия, 2) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 6:2