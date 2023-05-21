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Сегодня, 16:55

Дмитриева считает, что Медведев чувствовал себя стабильнее и увереннее Циципаса

Алина Савинова
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Бывшая советская теннисистка Анна Дмитриева отреагировала на победу россиянина Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Риме.

«Медведев чувствовал себя стабильнее и увереннее, несмотря на то, что матч несколько раз прерывался из-за дождя. Исход определили два гейма на подаче Стефаноса в конце обоих сетов, которые Даниил и забрал», — цитирует Дмитриеву Metaratings.ru.

Также она высказалась о мужском финале «Мастерса» в Риме.

«Руне сейчас в хорошей форме, он умеет играть на грунте. В Монте-Карло Хольгер уверенно обыграл Даниила, но каждый турнир дает собственную основу. Вчера тоже у Руне ситуация была проще, он свой матч выиграл до дождя. А Медведев и Циципас несколько раз уходили в подтрибунку и снова возвращались. Это, конечно, утомляет. Но Даню это не сбило», — добавила экс-теннисистка.

В финале турнира Медведев встретится с Хольгером Руне из Дании. Матч пройдет сегодня, 21 мая. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrieva-medvedev-chuvstvoval-sebya-stabilnee-i-uverennee-cicipasa-252762/
Теннис
Анна Дмитриева
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
Хольгер Руне
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