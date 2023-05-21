Кафельников считает равными шансы Медведева и Руне на победу в финале «Мастерса» в Риме

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о шансах россиянина Даниила Медведева обыграть Хольгера Руне из Дании в финале турнира в Риме.

«Действительно, он сейчас производит хорошее впечатление. Его результаты на грунтовом покрытии — лучшие в сезоне. И теперь — очередной финал турнира серии «Мастерс». Будем болеть и надеяться, что он сегодня возьмет первый свой титул на грунте. А там — будем смотреть, шансы 50 на 50, я пока не отдаю предпочтение ни Руне, ни Медведеву», — цитирует Кафельникова «Газета.Ru».

Матч между Медведевым и Руне пройдет сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Риме.