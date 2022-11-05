Фритц заменит Алькараса на Итоговом турнире ATP

11-я ракетка мира, американец Тэйлор Фриц выступит на Итоговом турнире ATP.

Он получил шанс выступить на турнире после того, как из-за травмы снялся испанец Карлос Алькарас.

Таким образом, запасными в Турин поедут Хуберт Хуркач и Хольгер Руне.

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября. В соревновании также примут участие россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, испанец Рафаэль Надаль, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович, канадец Феликс Оже-Альяссим.