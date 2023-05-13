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Сегодня, 12:31

Алькарас: «Вновь быть первым в мире — это здорово, но для меня ничего не изменится»

Виталий Косик
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своем настрое перед турниром в Риме.

«Для меня это ничего не меняет. Конечно, вновь быть первым в мире — это здорово, но для меня ничего не изменится. Я буду играть в Риме с полной самоотдачей, как обычно. Самый серьезный соперник для меня — это я сам. Возможно, это так не только для меня, но и для других теннисистов. Нужно контролировать себя и свои эмоции в первую очередь, а затем смотреть на соперника», — приводит слова Алькараса ASAP Sports.

Сегодня, 13 мая, Алькарас сыграет с соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом в матче второго круга турнира в Риме.

Теннис
Карлос Алькарас
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