Медведев и Рублев остались в топ-5 чемпионской гонки ATP

Россиянин Андрей Рублев и Даниил Медведев сохранили места в первой пятерке чемпионской гонки ATP.

На прошлой неделе 7-я ракетка мира обошел грека Стефаноса Циципаса, итальянца Янника Синнера и датчанина Хольгера Руне, и занял 4-ю строчку. 23 июля Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в финале турнира в Бостаде (Швеция) — 7:6 (7:3) 6:0.

В тройке по-прежнему без изменений: лидирует испанец Карлос Алькарас, второе место у серба Новака Джоковича, замыкает тройку — россиянин Даниил Медведев.

Роман Сафиуллин и Аслан Карацев занимают 45-ю и 51-ю строчку в рейтинге, соответственно.

Обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP, от 31 июля 2023 года:

1. Карлос Алькарас (Испания) — 6675

2. Новак Джокович (Сербия) — 5945

3. Даниил Медведев (Россия) — 5120

4. Андрей Рублев (Россия) — 3260

5. Стефанос Циципас (Греция) — 3175

6. Янник Синнер (Италия) — 3175

7. Хольгер Руне (Дания) — 3025

8. Каспер Рууд (Норвегия) — 2480

9. Тэйлор Фритц (США) — 2290

10. Александр Зверев (Германия) — 2265

11. Карен Хачанов — 1900

45. Роман Сафиуллин — 737

51. Аслан Карацев — 673

80. Александр Шевченко — 519

84. Павел Котов — 501