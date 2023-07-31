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Сегодня, 09:20

Медведев и Рублев остались в топ-5 чемпионской гонки ATP

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Андрей Рублев и Даниил Медведев сохранили места в первой пятерке чемпионской гонки ATP.

На прошлой неделе 7-я ракетка мира обошел грека Стефаноса Циципаса, итальянца Янника Синнера и датчанина Хольгера Руне, и занял 4-ю строчку. 23 июля Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в финале турнира в Бостаде (Швеция) — 7:6 (7:3) 6:0.

В тройке по-прежнему без изменений: лидирует испанец Карлос Алькарас, второе место у серба Новака Джоковича, замыкает тройку — россиянин Даниил Медведев.

Роман Сафиуллин и Аслан Карацев занимают 45-ю и 51-ю строчку в рейтинге, соответственно.

Обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP, от 31 июля 2023 года:

1. Карлос Алькарас (Испания) — 6675

2. Новак Джокович (Сербия) — 5945

3. Даниил Медведев (Россия) — 5120

4. Андрей Рублев (Россия) — 3260

5. Стефанос Циципас (Греция) — 3175

6. Янник Синнер (Италия) — 3175

7. Хольгер Руне (Дания) — 3025

8. Каспер Рууд (Норвегия) — 2480

9. Тэйлор Фритц (США) — 2290

10. Александр Зверев (Германия) — 2265

11. Карен Хачанов — 1900

45. Роман Сафиуллин — 737

51. Аслан Карацев — 673

80. Александр Шевченко — 519

84. Павел Котов — 501

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Роман Сафиуллин
Стефанос Циципас
Хольгер Руне
Янник Синнер
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