Медведев обыграл Пола и вышел во второй круг турнира в Пекине

Сегодня, 09:04
Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира в Пекине обыграл американца Томми Пола со счетом 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету россиянина 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.
Во втором круге Медведев встретится с Алексом Де Минауром из Австралии.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Томми Пол (США) — 6:2, 6:1