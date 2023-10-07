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Сегодня, 13:56

Медведев после матча с Гариным пожаловался на медленный корт в Шанхае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о корте в Шанхае после победы над чилийцем Кристианом Гариным (6:3, 6:3) во втором круге «мастерса».

«Непросто играть два турнира подряд — другие мячи, другое покрытие. Раньше в Шанхае условия были одними из самых быстрых в туре, а теперь я не знаю, где медленнее — здесь или в Индиан-Уэллсе. Но ничего не поделаешь, нужно играть. В этом сезоне я даже на медленном харде выступал хорошо. И постараюсь сделать это здесь», — сказал Медведев после матча.

27-летний россиянин одержал 60-ю победу в сезоне-2023, его личный рекорд — 63.

В третьем круге турнира в Шанхае Медведев сыграет с Себастьяном Кордой (США).

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Теннис
Даниил Медведев
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