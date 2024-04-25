Медведев — об эмоциональном поведении в Монте-Карло: «Ошибки случаются. Мне жаль, что я так среагировал»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое эмоциональное поведение на турнире в Монте-Карло.

На «мастерсе» россиянин неоднократно ругался с судьями. В частности он был недоволен их решениями в матчах против соотечественника Карена Хачанова и француза Гаэля Монфиса.

«Ошибки случаются. Я допускаю ошибки на корте и сейчас, спокойно сидя здесь, признаю их. Я люблю футбол, и там в каждом матче случаются какие-то ошибки, и в теннисе мы видим то же самое. Но в моменте бывает очень сложно контролировать эмоции, поэтому я не жалею о случившемся. Я повел себя таким образом и мне жаль, что я так среагировал», — приводит Tennis World USA слова Медведева.

28-летний Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021), а также победителем 20 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент он занимает четвертое место в мировом рейтинге.