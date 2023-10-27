Медведев после победы над Хачановым: «Рад, что сделал два брейка, а он — только один»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Вене.

В четвертьфинале третья ракетка мира победил соотечественника Карена Хачанова со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

«Матч был очень близким, поэтому во время игры нужно быть мощным [психологически]. В каждом сете было по одному брейку, так что я рад, что сделал их два, а соперник — только один», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

За выход в финал Медведев сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 4) — Борна Гойо (Хорватия).