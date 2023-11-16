Медведев в плей-офф, но может не стать первым: расклады группы Итогового турнира ATP перед 3-м туром

Даниил Медведев первым в Красной группе гарантировал себе место в полуфинале ATP Finals-2023 в Турине.

У первой ракетки России после двух побед в двух сетах над соотечественником Андреем Рублевым и немцем Александром Зверевым — досрочный выход в плей-офф. При этом на вторую путевку в топ-4 из квартета Медведева претендуют Зверев и Карлос Алькарас.

В пятницу, 17 ноября, Медведев сыграет с Алькарасом, а Зверев — с потерявшим шансы на плей-офф Рублевым.

Турнирное положение в группе: 1. Медведев — 2 победы и 0 поражений (сеты — 4-0). 2. Зверев — 1-1 (2-3). 3. Алькарас — 1-1 (3-2). 4. Рублев — 0-2 (0-4).

Медведев выиграет группу, а Алькарас станет вторым:

— если Медведев обыграет Алькараса, а Рублев — Зверева (вне зависимости от счета)

— если Медведев уступит Алькарасу в трех сетах, вне зависимости от результата матча Зверева и Рублева

Медведев выиграет группу, а Зверев станет вторым:

— если Медведев обыграет Алькараса, а Зверев — Рублева (вне зависимости от счета)

Алькарас выиграет группу, а Медведев станет вторым:

— если Алькарас победит Медведева, а Рублев — Зверева (вне зависимости от счета, с учетом результата личного матча Алькараса и Медведева)

— если Алькарас победит Медведева в двух сетах, а Зверев — Рублева с любым счетом

В Зеленой группе перед 3-м туром в четверг, 16 ноября, турнирное положение следующее: 1. Янник Синнер — 2-0 (4-1). 2. Новак Джокович — 1-1 (3-3). 3. Хольгер Руне — 1-1 (3-2). 4. Хуберт Хуркач — 0-0 (0-0). 5. Стефанос Циципас (снялся с турнира) — 0-2 (0-4).

В последний игровой день этой группы Джокович сыграет с Хуркачем (заменил Циципаса), а Синнер — с Руне.