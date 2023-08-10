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Сегодня, 19:30

Музетти — Медведев: смотреть прямую видеотрансляцию

Медведев сыграет с Музетти в 1/8 финала «мастерса» в Торонто
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
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10 августа, в четверг, третья ракетка мира Даниил Медведев скрестит ракетки с представителем Италии Лоренцо Музетти в рамках 1/8 финала турнира в Торонто (Канада). Ориентировочное время начала матча — 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния Музетти — Медведев будет доступна в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

21-летний итальянец располагается на 19-й строчке в рейтинге ATP. 27-летний россиянин входит в тройку лучших теннисистов мира. Для Медведева это первый турнир после Уимблдона. В Лондоне он дошел до полуфинала, уступив первой ракетке мира Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6, 3:6).

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Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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