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Сегодня, 14:53

Ольховский считает Джоковича главным фаворитом на победу на Итоговом турнире ATP

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Андрей Ольховский назвал серба Новака Джоковича главным фаворитом на победу на Итоговом турнире ATP.

«Я не исключаю, что кто-то другой моет выиграть, потому что тот же Рублёв, который показал совсем недавно великолепный теннис. Посмотрим, как Медведев будет играть. Вопрос в том, насколько физически все готовы будут», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Итоговый турнир пройдет в Турине с 12 по 19 ноября. Из российских теннисистов в нем будут участвовать Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11289593-olhovskij-nazval-favorita-itogovogo-turnira-atp.html
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Новак Джокович
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