Ольховский считает Джоковича главным фаворитом на победу на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Ольховский назвал серба Новака Джоковича главным фаворитом на победу на Итоговом турнире ATP.

«Я не исключаю, что кто-то другой моет выиграть, потому что тот же Рублёв, который показал совсем недавно великолепный теннис. Посмотрим, как Медведев будет играть. Вопрос в том, насколько физически все готовы будут», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Итоговый турнир пройдет в Турине с 12 по 19 ноября. Из российских теннисистов в нем будут участвовать Даниил Медведев и Андрей Рублев.