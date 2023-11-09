Ольховский считает Джоковича главным фаворитом на победу на Итоговом турнире ATP

Сегодня, 14:53
Российский теннисист Андрей Ольховский назвал серба Новака Джоковича главным фаворитом на победу на Итоговом турнире ATP.
«Я не исключаю, что кто-то другой моет выиграть, потому что тот же Рублёв, который показал совсем недавно великолепный теннис. Посмотрим, как Медведев будет играть. Вопрос в том, насколько физически все готовы будут», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.
Итоговый турнир пройдет в Турине с 12 по 19 ноября. Из российских теннисистов в нем будут участвовать Даниил Медведев и Андрей Рублев.