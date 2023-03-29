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Сегодня, 11:25

Медведев: «Думал, что матч с Алисом перенесут из-за дождя. Я пролежал часов пять»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Кентеном Алисом (6:4, 6:2) в матче 1/8 финала турнира в Майами.

«Я думал, что матч перенесут. Все это время лежал — больше делать было нечего. Так что я лежал часов пять. Доволен, что сыграл не так плохо, потому что было непросто. Думаю, поэтому Кентен много ошибался. В полночь ты обычно спишь — попробуйте поиграть в полночь», — сказал Медведев после матча.

В чертветьфинале турнира Медведев встретится с американцем Кристофером Юбенксом.

Даниил Медведев. Медведев прекрасен после дождя. Россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Теннис
Даниил Медведев
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