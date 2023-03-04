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Сегодня, 07:02

Медведев — девятый игрок с пятью и более победами над Джоковичем

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале турнира ATP в Дубае (ОАЭ) — 6:4, 6:4.

Таким образом, Медведев стал девятым игроком, который побеждал Джоковича пять и более раз. В список также входят: Рафаэль Надаль (29 побед), Роджер Федерер (23), Энди Маррей (11), Стэн Вавринка (6), Жо-Вильфред Тсонга (6), Энди Роддик (5), Давид Феррер (5), Доминик Тим (5).

Счет личных встреч между Джоковичем и Медведевым 9:5 в пользу серба.

В финале турнира в Дубае Медведев сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Встреча состоится завтра, 4 марта. Начало встречи запланировано на 18.00. по московскому времени.

Даниил Медведев. Медведев остановил непобедимого Джоковича. В Дубае будет сыгран российский финал мечты

Теннис
Давид Феррер
Даниил Медведев
Доминик Тим
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
Стэн Вавринка
Энди Маррей
Энди Роддик
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