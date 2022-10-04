Рууд примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби

Норвежский теннисист Каспер Рууд сыграет в выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship.

«Я действительно с нетерпением жду возможности впервые посетить Абу-Даби, чтобы принять участие в турнире. Он уже некоторое время находится в поле моего зрения, и я знаю, что уровень тенниса там будет самый высокий. Я очень рад принять участие и сыграть перед своими болельщиками там, в ОАЭ», — приводит слова 23-летнего спортсмена The National.

«Мы рады подтвердить, что Каспер Рууд будет участвовать в чемпионате в этом году. Присутствие первой и третьей ракеток, а также следующего поколения суперзвезд тенниса — это настоящий переворот для столицы ОАЭ, который демонстрирует популярность этого турнира», — цитирует The National организатора соревнований Джона Ликриша.

Ранее участие в турнире подтвердил испанец Карлос Алькарас.

Проведение соревнований запланировано на 16-18 декабря.