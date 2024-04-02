Синнер: «Быть вторым в рейтинге — потрясающее чувство»

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями оттого, что стал второй ракеткой мира.

«Быть второй ракеткой мира для меня очень многое значит. Но еще важнее мое хорошее выступление, особенно в полуфинале и финале [турнира в Майами]. Быть вторым в рейтинге — потрясающее чувство. Я никогда не думал, что дойду до этого момента. Я из самой обычной семьи. Мой папа до сих пор работает, как и моя мама», — заявил Синнер.

31 марта Синнер стал победителем турнира в Майами, обыграв в финале представителя Болгарии Григора Димитрова. В обновленном рейтинге АТР 22-летний итальянский теннисист поднялся на вторую строчку, обойдя испанца Карлоса Алькараса.

В этом году Синнер также выиграл Открытый чемпионат Австралии и стал чемпионом турнира в Роттердаме.