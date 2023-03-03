Тарпищев о Медведеве: «Ему по силам вновь стать первой ракеткой мира. Но есть недостатки, которые надо искоренить»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве, который сейчас занимает седьмое место в рейтинге АТР.

— У Медведева какой потолок?

— Ему по силам вновь стать первой ракеткой мира. Но есть недостатки, которые надо искоренить.

— Например?

— Играет далековато на задней линии. Нужно совершенствовать тактику быстрого нападения с выходами к сетке. Если бы у Дани было и то и другое, он бы точно всех обошел.