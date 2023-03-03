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Сегодня, 08:30

Тарпищев о Медведеве: «Ему по силам вновь стать первой ракеткой мира. Но есть недостатки, которые надо искоренить»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве, который сейчас занимает седьмое место в рейтинге АТР.

— У Медведева какой потолок?

— Ему по силам вновь стать первой ракеткой мира. Но есть недостатки, которые надо искоренить.

— Например?

— Играет далековато на задней линии. Нужно совершенствовать тактику быстрого нападения с выходами к сетке. Если бы у Дани было и то и другое, он бы точно всех обошел.

Шамиль Тарпищев. «В 1996-м меня могли убить! Березовский хотел пролезть в МОК на мое место». Юбилейное интервью Тарпищева

Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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