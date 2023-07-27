Неожиданный провал Рублева в Гамбурге. Разгромно проиграл немцу из-за пределов топ-50

Россиянин кричал, бил себя ракеткой, но ничего не помогло.

Hamburg European Open, Германия. Второй круг

Даниэль Альтмайер (Германия) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:2, 6:2

Путь Андрея Рублева на турнире в Гамбурге неожиданно получился коротким. Во втором круге он не смог переиграть не самого серьезного соперника — немца Даниэля Альтмайера. При поддержке домашних трибун Альтмайер разгромил россиянина, отдав ему всего 4 гейма.

Тяжелый старт Рублева

Рублев приехал в Гамбург после триумфа на турнире в Бостаде. Там Андрей в финале переиграл четвертую ракетку планеты Каспера Рууда, завоевав свой второй грунтовый титул в сезоне. Многие наверняка ждали, что норвежец и россиянин на этой неделе вновь встретятся в титульном матче. Тем более Рууд, имеющий в Гамбурге первый номер «посева», и Рублев, «сеянный» вторым, — единственные на турнире представители первой десятки рейтинга.

Однако новая неделя началась для обоих тяжело. В первом круге норвежцу понадобилось три сета, чтобы обыграть аргентинца Себастьяна Баеса (6:3, 1:6, 6:3), а россиянин лишь на тай-брейке одолел испанца Мираллеса (5:7, 6:1, 7:6 (9:7).

«Было ощущение, что я играю хорошо, все под контролем, но почему-то я проиграл первый сет и после этого был расстроен, — приводит слова Рублева сайт ATP. — Я вернулся, восстановился психологически и выиграл очень хороший второй сет. Третий сет был тяжелым. Я начал уставать и нервничать из-за того, что матч перешел в тай-брейк, и у меня было не так много шансов сделать брейк. Было ощущение, что он заслуживал победу. Он боролся как сумасшедший. Когда я уступал 0:3 на тай-брейке, я начал сильно волноваться. Но потом я провел два потрясающих ралли и сказал себе, что надо продолжать бороться. Удивительно, что я смог победить».

Соперник по второму кругу особых проблем в себе не таил. Даниэль Альтмайер занимает 61-ю строчку рейтинга и никогда в карьере не поднимался в топ-50. Немец на год младше Рублева и стал выступать в профессионалах в один сезон с россиянином. Но между достижениями двух игроков в ATP — пропасть. Андрей оформил в Бостаде свой 14-й титул, у Даниэля же трофеев с турниров ATP нет. До этого дня Рублев и Альтмайер ни разу не играли между собой.

К встрече Альтмайер подходил более свежим. Если Рублев на зубах вырывал победу над испанцем в первом круге, немец в двух сетах разобрался с французом Ришаром Гаске (7:5, 6:4). Также на помощь должны были прийти домашние болельщики. Но фактор трибун явно не был главенствующим в победе немца. Все решила неважная игра россиянина.

Даниэль Альтмайер. Фото Global Look Press

Побитые колени

Уже в самом начале матча Андрей выглядел обеспокоенным. Его первая подача не прошла, а во время розыгрыша второй россиянин пустил мяч в далекий аут, демонстрирующий нервозность россиянина на старте. Немец же выглядел собранным. Его подача летела не всегда сильно, но в самые уголки квадрата. Так, во втором гейме он сделал два эйса, а в четвертом — три.

При этом Альтмайер совершил ранний брейк — как раз между вторым и четвертым геймом. Виноват в упущенной подаче сам Андрей, который дважды в простых ситуациях не мог перекинуть сетку, а в другом эпизоде его небрежный укороченный легко прочитал соперник. Проиграв этот гейм, Рублев не стал держать эмоции и со звоном швырнул ракетку об корт.

Эмоциональный выплеск особо не помог. Россиянин добавлял в агрессии, но часто был нетерпелив. Альтмайер, в свою очередь, продолжал давить спокойствием. В первом сете он достиг идеального показателя — 100 процентов выигранных мячей после первой подачи. Для сравнения: Рублев в этом компоненте имел лишь 41 процент.

Андрей проигрывал не физически, а технически. Он совершал слишком много ошибок: плохие «свечки», которые ложились прямо на ракетку соперника, срывы ударов при выходе к сетке, простые укороченные. Это привело ко второму брейку немца, а до своих брейк-пойнтов в первом сете россиянин так и не дошел — 6:2.

Рублеву необходима была такая же перезагрузка, которую он совершил после проигранной партии в предыдущем матче с Мираллесом. В перерыве россиянин удалился с кортов, чтобы собраться с мыслями. Но второй сет он начал отвратительно. Сначала не смог подстроиться под отскок, а после дважды махнул в аут, подарив немцу тройной брейк-пойнт. Андрей агрессивно избил колени ракеткой и пошел ее менять. С новой ракеткой спасти гейм тоже было не суждено.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Дальше немцу оставалось удерживать свою подачу. Рублев старался ему в этом помешать, но, вырывая очки в долгих разменах, он тут же отдавал их обратно в коротких розыгрышах. Попав очередным мячом за пределы корта, Андрей с грустными глазами присел на корточки и что-то прошептал. По губам читалась фраза: «Я не могу». При счете 5:2 в пользу Альтмайера россиянин впервые за матч добрался до своего брейк-пойнта, а потом еще до одного, но немец отыграл оба и оформил победу.

Статистика матча как приговор: 25 виннерсов немца против 18, 19 невынужденных ошибок Рублева против 12. Альтмайер заслуженно оформляет выход в четвертьфинал. Для него это третья победа в четырех матчах с теннисистами из первой десятки рейтинга.