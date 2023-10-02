Даниил обыграл Уго Умбера, хотя подарил ему двойными ошибками второй сет.

Пекин, Китай.ATP 500

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 3:6, 6:1

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Пекине. В трехсетовом поединке российский теннисист обыграл француза Уго Умбера, выбившего ранее из турнирной сетки Андрея Рублева. Отметим, что Даниил в прямом смысле слова своими руками отдал Умберу вторую партию, сделав в концовке три двойные ошибки подряд. Не обошлось без сбоя и в дебюте решающего сета, однако затем Медведев взял себя в руки и заиграл на уровне, достойном теннисиста топ-3 рейтинга ATP.

Неудобный француз

Вообще Умбера можно назвать одним из самых неудобных соперников для Даниила. Перед четвертьфиналом в Пекине счет личных встреч был 2:0 в пользу француза, причем Уго побеждал россиянина не только на грунте (в 2020-м в Гамбурге), но и на открытом харде — на ATP Cup-2022 в Австралии. Тот матч, кстати, длился без четырех минут три часа и получился очень упорным. С тех пор Умбер успел пережить серьезный игровой кризис и даже вылететь из топ-150. И лишь в последние месяцы вновь заиграл на достойном уровне, вернувшись в топ-40 рейтинга. Свою неплохую на данный момент форму 25-летний француз подтвердил и в Пекине, переиграв во втором круге на тай-брейке решающего сета Рублева (5:7, 6:3, 7:6).

Медведев к четвертьфиналу добрался, не отдав ни одной партии. Хотя если в стартовой игре с американцем Томми Полом (6:2, 6:1) борьбы почти не наблюдалось, то в матче с австралийцем Алексом Де Минауром россиянин был в двух розыгрышах от поражения в первом сете, пусть затем сумел взять себя в руки и победить 7:6, 6:3. Качеством своего тенниса после почти трех недель перерыва по окончании US Open Даниил был вполне доволен. Вот только перепады в его игре все равно настораживали. Во встрече с Умбером Даниил также чередовал периоды суперигры с провалами. Особенно беспокоила нестабильность при подаче — одном из самых главных теннисных оружий россиянина.

В матче с Де Минауром в первой партии на подаче Медведев во второй половине сета умудрился проиграть десять розыгрышей подряд (!). На сей раз в этом элементе также получалось далеко не все. В первом сете при 1:1 и 2:2 россиянин брал подачу Уго, успешно гася мощь ударов французов и затягивая того в розыгрыши, из которых выходил победителем. Вот только сам вводил мяч в игру безобразно, проваливая концовки, казалось бы, выигранных геймов. При 2:1 и 40:15 Даниил начал чудить, совершив две двойные, и позволил сопернику восстановить паритет. Еще одной двойной он отдал и следующую свою подачу — счет стал 3:3. К счастью, при 4:4 россиянин организовал третий брейк и, подавая на партию, сбоев не позволил — завершил партию эйсом, похоже, немного удивив даже сам себя.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Собрался в решающем сете

Вторая партия до поры до времени ничем не напоминала первую. Соперники относительно уверенно (только в стартовом гейме Умбер отыграл двойной брейк-пойнт) держали свою подачу. Все шло к тай-брейку, как на Медведева в десятом гейме при счете 3:4 вдруг нашло какое-то затмение. Ладно, во втором розыгрыше Даниил сделал двойную, затем он вроде как выбрался из непростой ситуации, заработал геймбол и... выдал три двойные подряд! Умберу даже ничего не потребовалось делать, Даниил, по сути, преподнес ему второй сет на блюдечке с каемочкой. Французу просто требовалось совладать с нервами, подавая на партию против раздосадованного россиянина при 5:3.

Впрочем, отчаиваться было рано. Медведеву в нынешнем сезоне не привыкать играть решающие сеты — в 2023-м это было уже в 15-й раз. И в 11 из 14 предыдущих попыток россиянину удавалось взять себя в руки и побеждать. Удалось и на сей раз, хотя после брейка и счета 2:0 Даниил вновь (в четвертый раз за игру) не удержал подачу. Вот только с этого момента Медведев больше никаких сбоев себе не позволял, доминируя в розыгрышах с подуставшим от постоянной беготни французом. С 2:1 россиянин не отдал ни одного гейма, наконец-то пошли и эйсы.

В двух заключительных геймах на подаче Даниил сделал в сумме три подачи навылет, в том числе завершил матч эйсом. Однако соотношение эйсов и двойных 5:9 по всей игре, конечно, должно заставить задуматься такого мастера. Как бы то ни было, Медведев вышел уже в свой десятый полуфинал в нынешнем сезоне, где встретится с победителем матча Александра Зверева из Германии и Николаса Джарри из Чили.