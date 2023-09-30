Соперник Медведева внезапно превратился в первую ракетку мира. Нервная победа россиянина в Пекине

Даниил с большим трудом вышел в четвертьфинал, обыграв Алекса де Минаура.

Пекин, Китай.ATP 500

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Алекс де Минаур (США) — 7:6 (7:3), 6:3

Россиянин Даниил Медведев в последнее время словно «скован одной цепью» с австралийцем Алексом де Минауром. Во втором круге турнира ATP-500 в Пекине Медведев и де Минаур провели друг с другом уже третий матч менее чем за два месяца. И вновь получился настоящий триллер с лихо закрученным сюжетом. К счастью для Даниила, растерявшего в первом сете преимущество в два брейка, на сей раз все для него завершилось хеппи-эндом. То есть выходом в четвертьфинал.

Богатая предыстория

Как известно, Алекс до конца 2022 года считался удобным соперником Даниила, проиграв ему четырежды подряд. Но, видимо, австралиец умеет делать правильные выводы. По крайней мере, он сумел переломить неприятную для себя тенденцию, победив сперва в конце прошлого года на «мастерсе» в Париже, а в августе 2023-го взяв верх на «мастерсе» в Торонто. Обе встречи проходили весьма драматично, а в Торонто Даниил фактически своими руками разбазарил преимущество в обеих партиях, уступив обиднейшим образом.

При этом нельзя не похвалить де Минаура, забравшегося к данному моменту на рекордное для себя 12-е место в рейтинге ATP. Мало того, Алекс мог быть еще выше, обыграй он Медведева на US Open. Тогда он относительно уверенно выиграл первый сет, однако затем россиянин сумел переломить ход встречи и победить 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. К неудовольствию австралийских экспертов, обвинивших Даниила в том, что он взял длительный перерыв, дабы сбить оппонента.

Особенно усердствовал многократный экс-чемпион «Больших шлемов» в паре и миксте Тодд Вудбридж. «Это странная ситуация в матче. Сет длится 31 минуту, Медведев уходит с корта, забрав с собой всю сумку... Зачем так надолго уходить с корта? Это не туалетный перерыв. Он что, полностью переодевается? Разве это не должно быть в определенное время? Я думаю, что наш спорт действительно должен что-то сделать с этими переодеваниями», — возмущался Вудбридж, утверждавший, что Медведеву все сходит с рук.

Предоставляется в виде бонусов (фрибетов) согласно правилам проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» и программе лояльности «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ». Информация об организаторе мероприятия и программы лояльности, правилах их проведения, количестве бонусов по результатам мероприятия и программы лояльности, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» с 20.04.2022 по 10.01.2024 Срок действия программы лояльности с 07.04.2022 г. по 31.05.2024 г. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.

Впрочем, не стоит забывать, в Нью-Йорке в то время стояла жуткая жара, поэтому обвинения Вудбриджа все же казались надуманными. А перепады в играх де Минаура и Медведева вполне могут случаться и без всяких перерывов. Что наглядно показала встреча в Пекине.

Даниил Медведев. Фото AFP

Начало матча получилось по-настоящему классным — затяжные розыгрыши с обилием беговой работы, переводами из угла в угол, атаками и контратаками. Медведев в этом интеллектуальном, но в то же время физически затратном теннисе, выглядел явно лучше. Довольно быстро он повел с брейком 3:1. И хотя упустил при этом счете двойной брейк-пойнт, вскоре при 5:2 уже подавал на сет. Казалось, взять партию — дело техники, особенно с учетом наличия классной подачи у россиянина.

Но тут у Даниила начался спад, а де Минаур, что называется, поймал кураж. Австралиец под ноль взял подачу россиянина, затем, несмотря на дважды «ровно» выиграл свою подачу, после чего оформил еще один брейк под ноль, сравняв счет — 5:5. Мало того, вскоре на подаче Медведева было 5:6 и 0:30. После десяти проигранных россиянином розыгрышей на подаче подряд (!) ситуация выглядела критической. И очень хорошо, что Даниил вовремя проснулся от летаргического сна, взяв четыре розыгрыша подряд и доведя сет до тай-брейка, где при 4:3 в его пользу дрогнул соперник — де Минаур сделал двойную, расстроился, проиграл еще два очка, а с ними и сет.

Конечно, эта обидная неудача выбила австралийца из колеи, но просто Медведеву все равно не было. Тем не менее Даниил сделал брейк при 2:1 в свою пользу, затем его подтвердил. А при 5:3 не стал повторять ошибок первой партии, взяв свою подачу под ноль. Теперь в четвертьфинале он встретится с победителем матча россиянина Андрея Рублева и француза Уго Умбера.

«Я обыграл очень сильных ребят и теперь могу попасть на Андрея. Так что сетка тяжелая. Но зато если удастся выиграть турнир, это будет воспоминание на всю жизнь», — прокомментировал Медведев. Россиянин также заявил, что во второй партии играл невероятно и доволен своим уровнем. А по поводу сбоя в первой партии не стал особо критиковать себя, а отдал должное оппоненту: «Удивительно, что, когда Алекс уступает, он всегда начинает играть как первая ракетка мира». Как бы то ни было, Медведев выдержал непростое испытание и теперь находится в трех шагах от титула в Пекине.