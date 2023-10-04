Медведев сделал Синнера лучше. Россиянин проиграл финал в Пекине удобному сопернику

Судьба титула решилась на двух тай-брейках.

Пекин, Китай.ATP 500

Финал

Янник Синнер (Италия, 7) —Даниил Медведев (Россия, 2) —7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

Даниил Медведев прежде никогда не проигрывал Яннику Синнеру. Но все когда-нибудь случается в первый раз — в финале турнира ATP 500 в Пекине Даниил уступил итальянцу в двух напряженных партиях, завершившихся на тай-брейках. При этом сказать, что россиянин провел плохой матч, нельзя, но уровень игры Синнера действительно впечатлил.

Статус фаворита

После уверенной победы над Александром Зверевым из Германии Медведев заявил, что очень доволен своим теннисом. И, надо признать, Даниил был в полуфинале очень хорош. Поэтому считался фаворитом финала, ведь он взял верх во всех шести предыдущих встречах против Синнера, в том числе в 2023 году в финалах в Роттердаме и на «мастерсе» в Майами. Кстати, в Майами Синнер, как и сейчас в столице Китая, выбил в полуфинале испанца Карлоса Алькараса. Только там он сыграл марафонский трехсетовый матч, продолжавшийся более трех часов, а сейчас на удивление легко справился с Алькарасом в двух партиях. Так что подошел к нынешнему поединку с Медведевым отнюдь не измотанным.

Кроме того, наверняка добавлял уверенности Яннику и его недавний, добытый в августе, дебютный титул на «мастерсе» — в Торонто. Да и вообще в чемпионской гонке итальянец сейчас идет на четвертом месте, практически гарантировав себе путевку на итоговый турнир ATP.

В предыдущих встречах против Медведева Синнер порой просто не выдерживал затяжных обменов ударами на задней линии по всему корту, но сейчас он был легок и свеж. При этом мощи его ударов вполне мог позавидовать и Алькарас. Тем не менее шансы взять первый сет у россиянина были, ведь именно он мог первым сделать брейк при 2:2. Там итальянец, еще не совсем вошедший в игру, допустил несколько грубых ошибок, доведя сперва до счета 0:30, а затем и «меньше». Но реализовать брейк-пойнт Даниил не сумел, да и соперник не облегчил ему жизнь.

В свою очередь, при 3:4 на подаче Медведева итальянец заработал двойной брейк-пойнт. И если первый россиянин уверенно отыграл, то на втором ушел в оборону, позволив Синнеру завершать атаку довольно простым по исполнению смешем у сетки. Промахнуться, по идее, было сложнее, чем попасть, однако Янник промазал мимо корта, сделав шикарный подарок Даниилу. И тот благодаря такому шикарному «спасательному кругу» подачу удержал, сравняв счет по геймам.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Ждем продолжения в Шанхае?

Затем игра в первом сете добралась до тай-брейка, где, по идее, более опытный Медведев должен был иметь преимущество. Вот только все получилось наоборот — Синнер своим напором выбил россиянина из колеи, повел 5:0, а вскоре и завершил партию в свою пользу. Во втором сете в целом равная игра продолжилась, но Янник, надо признать, все же имел больше шансов не доводить дело до 13-го гейма. Так, в третьем гейме при 1:1 он заработал в общей сложности три брейк-пойнта, однако Даниил подачу удержал. Затем соперники довольно уверенно брали геймы на своей подаче и вновь добрались до тай-брейка. Там Медведев сразу же в фантастическом розыгрыше позволил оппоненту сделать мини-брейк и затем повести 3:0, но потом взял две свои подачи и вроде как сохранил шансы на перелом в игре. Увы, затем Синнер словно включил турборежим, два заключительных розыгрыша сета матча и всего турнира были в его исполнении просто великолепны.

Таким образом, Янник завоевал третий титул в сезоне, а Медведев потерпел третье поражение в восьми финалах 2023 года. «Хочу поздравить Янника и его команду. На третий раз тебе повезло! Это наш третий финал в этом году, и ты выиграл его в отличном матче. Ты потрясающий игрок, проводишь потрясающий сезон. Надеюсь, мы проведем друг против друга еще много финалов», — сказал на церемонии награждения россиянин. Синнер и вовсе поблагодарил Даниила словами: «Прежде всего, спасибо за то, что сделал меня лучше. Я очень много тренировался, чтобы тебя обыграть».

«Медведев проиграл Синнеру в одном элементе классической игры — игра на второй подаче. Там Синнер имел явное преимущество, он и на приеме на второй подаче хорошо действовал. Это и послужило такому результату. Плюс Синнер в свою пользу обернул то, что Даня играет очень далеко за задней линией: Янник успевал из-за этого играть с лета. Страшного ничего не произошло. Эти два элемента определили сегодняшний исход», — прокомментировал «СЭ» поражение Медведева президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

При этом шанс взять реванш Даниилу может представиться уже на следующей неделе на «мастерсе» в Шанхае — по результатам жеребьевки Синнер и Медведев могут там встретиться уже на стадии четвертьфинала.