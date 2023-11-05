Джоковичу не хватило в финале Медведева. Он разносит всех после поражения на Уимблдоне

Легкая победа на «тысячнике» в Париже.

Теннис. АТР 1000 (Париж)

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Григорий Димитров (Болгария) — 6:4, 6:3

В конце сезона великий серб Новак Джокович снова превратился в монстра — хоть он и слукавил после финала, что якобы «три раза по ходу турнира едва не вылетел». На самом деле даже в 36 лет ему снова нет равных в мировом теннисе. Нервы первой ракетке мира в полуфинале слегка потрепал Андрей Рублев, которого лидер мужского тенниса сравнил с гадюкой. Но вот в финале в Париже проблем с болгарином Григором Димитровым не возникло.

Борьба на физическое истощение

Григор Димитров в финале оказался немного неожиданно — будучи «несеяным», он последовательно прошел Даниила Медведева (который много ругался, отыграл шесть матчболов, но уступил). Затем легко победил Александра Бублика из Казахстана и в двух трехсетовиках — поляка Хуберта Хуркача и грека Стефаноса Циципаса. Последнего — в остросюжетном триллере на тай-брейке.

Джокович появился в финале как раз ожидаемо — хотя до этого устроил себе полуторамесячный перерыв. Может, именно он позволил дойти до решающего матча — в Париже очень жесткое расписание, теннисисты возвращались в гостиницу в три часа ночи и восстанавливались на морально-волевых. Ключевую роль сыграли тренеры, массажисты, врачи — а с этим штабом у Новака всегда все было прекрасно. В памяти живы таинственные бутылочки, которые передавали Джоковичу по ходу матчей, и непонятные пластыри на теле.

Финал оказался очередной демонстрацией непробиваемости серба, даже когда ты выдаешь лучший турнир в году (а у Димитрова именно такой). Накануне Новак жаловался на желудочную инфекцию. Но как можно играть на таком уровне с подобным недомоганием — ответить на этот вопрос может только Джокович.

Фото Reuters

Димитрова сгубила вторая подача и обилие брака

В первом сете Григор вроде бы выглядел не слабее и даже действовал активнее, но Новак своей надежной игрой на задней линии сводил усилия болгарина на нет. В итоге Димитров все чаще ошибался и насобирал 19 невынужденных ошибок за партию. Этого хватило Новаку для одного брейка при счете 3:3. Особенно слабо Димитров выглядел на бэкхенде, чем регулярно пользовался серб. Еще одной проблемой Димитрова стала слабость второй подачи, которую Ноле щелкал как орешки. В свою очередь сам болгарин до брейк-пойнтов дойти ни разу не смог.

Второй сет болгарин начал уверенно, не давал шанса на своей подаче, но стоило Джоковичу чуть прибавить в точности и агрессии, как болгарин «поплыл», и преимущество Джоковича стало очевидным. 6:3 — легкая победа номера один мирового тенниса.

Димитров даже пошутил после матча, что готовился к чему-то похуже. Джокович в ответ по традиции извинился за исход матча и блеснул своим полиглотством — на этот раз чистым французским. Перед «Ролан Гаррос» он впечатлил парижан, зайдя в обычный городской ресторан — Франция и Монако ему знакомы прекрасно.

Впереди у Новака Итоговый турнир АТР, где он также несомненный фаворит — после провалов от Алькараса и Медведева на последних турнирах. Отдельный вопрос — есть ли в каком-либо топовом виде спорта сейчас человек, настолько доминирующий над всеми конкурентами. На ум приходит только Макс Ферстаппен в «Формуле-1», но специфика спорта другая, и возраст не тот.

Слава богу, в теннисе есть разнообразие турниров и игроков, которое позволяет светиться и другим героям. Да и если это проблема для тенниса, то скоро она будет решена — вряд ли Новак сможет оставаться на том же уровне больше двух-трех лет. Хотя его врачи постараются для этого сделать все.