Даниил Медведев: «Всегда хочу быть лучшим, не важно, на какой строчке нахожусь»

Интервью российского теннисиста после выхода в четвертьфинал турнира АТР 500 в Казахстане.

Турнир ATP Astana Open

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:3, 6:2

В 1/8 финала Astana Open Даниил Медведев выиграл у финна Эмиля Руусувуори (6:3, 6:2) и пробился в четвертьфинал, где сыграет с Роберто Баутистой Агутом. Еще в одном топовом четвертьфинале встретятся Карен Хачанов и Новак Джокович. После своей игры Даниил подробно ответил на вопросы журналистов.

О сопернике — Руусувуори

— Он всегда, мне кажется, так играет — рискует. Такой стабильный игрок, который способен ускорить в любой момент мяч. Мы все-таки чуть больше к агрессивному типу игроков относимся. Поэтому рад, что меньше ошибался в нужные моменты, давал ему неудобные мячи, и, конечно, была важна подача.

Эмиль Руусувуори. Фото Global Look Press

О будущем сопернике — Баутисте Агуте

— За пять матчей, что с ним провели, уже поняли, почему настолько с ним тяжело. Раз все-таки отрицательная с ним разница. Говорили, что нужно работать на подаче, и последнее время над ней работали. Сейчас уже полностью готовы к четвертьфиналу. Наверное, он мне чем-то неудобен. Но и вообще он очень хороший игрок, и для меня немного удивительно, что он никогда не был в пятерке.

О финале Australian Open

— Сломал ли меня финал в Австралии? Тут никогда не известно. Это вполне может быть правдой — а может, и неправдой. Я не знаю. В Индиан-Уэллсе и Майами я не сыграл круто, но уже был на другой волне. А вот турнир в Акапулько было тяжело играть после финала Австралии.

У меня еще была операция по удалению паховой грыжи. Могла ли она тоже иметь какие-то свои последствия? Может, да, а может — нет. Со своей стороны я стараюсь делать все возможное. Финал в Австралии уже забыт. Да, обидно, хотелось выиграть, но изменить я это уже не могу, поэтому остается только в следующий раз попробовать сделать лучше. Даже если было влияние, то надеюсь, что сумею это преодолеть.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

О потерянном статусе первой ракетки

— Я не скажу, что испытывал какое-то колоссальное давление. Могли ли соперники иначе настраиваться? Может быть. С другой стороны, какая им разница, Медведев на четвертой строчке или первой, — они что, и так выиграть не хотят?

Так что трудно сказать. Давление, которое я сам на себя накладываю, будет всегда. Я стараюсь с этим не перебарщивать, но всегда стремлюсь быть лучшим — на какой бы строчке ни находился. Все, что случилось, — это опыт. И я надеюсь, что с этим опытом смогу расти. На самом деле самая легкая цель — набрать как можно очков. Но я хочу выиграть как можно больше турниров.

Про шахматы

— Я начал играть немного после Галле, почему-то захотелось. Если честно, с восьми лет не играл. И так начал в этом приложении уроки смотреть. Но времени не хватает — есть игры, которые меня больше увлекают. Время на все игры не хватит. Не могу полностью заставить себя уйти в шахматы, изучать все комбинации, нарабатывать тактики. Поэтому на данный момент могу сказать, что Карен играет получше, с ним были тяжелые партии. Наверное, если месяц займусь плотно шахматами, то выравняюсь по уровню с Андреем и Кареном. Женя Карловский играл, но принципиальных соперников нет, потому что с головой не мог уйти в шахматы.

О целях на конец сезона

— Я собираюсь провести еще три турнира, а если попаду в Турин, то еще и четвертый. Чем больше очков, тем лучше. Тогда будет много побед подряд. Конечно, хотелось бы закрепиться на первой строчке, но для этого надо лучше играть на турнирах «Большого шлема», чем я делал это в нынешнем году.