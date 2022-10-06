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Даниил Медведев: «Всегда хочу быть лучшим, не важно, на какой строчке нахожусь»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Эмиль Руусувуори.
Фото Global Look Press
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Интервью российского теннисиста после выхода в четвертьфинал турнира АТР 500 в Казахстане.

Турнир ATP Astana Open
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:3, 6:2

В 1/8 финала Astana Open Даниил Медведев выиграл у финна Эмиля Руусувуори (6:3, 6:2) и пробился в четвертьфинал, где сыграет с Роберто Баутистой Агутом. Еще в одном топовом четвертьфинале встретятся Карен Хачанов и Новак Джокович. После своей игры Даниил подробно ответил на вопросы журналистов.

О сопернике — Руусувуори

— Он всегда, мне кажется, так играет — рискует. Такой стабильный игрок, который способен ускорить в любой момент мяч. Мы все-таки чуть больше к агрессивному типу игроков относимся. Поэтому рад, что меньше ошибался в нужные моменты, давал ему неудобные мячи, и, конечно, была важна подача.

Эмиль Руусувуори. Фото Global Look Press
Эмиль Руусувуори.
Фото Global Look Press

О будущем сопернике — Баутисте Агуте

— За пять матчей, что с ним провели, уже поняли, почему настолько с ним тяжело. Раз все-таки отрицательная с ним разница. Говорили, что нужно работать на подаче, и последнее время над ней работали. Сейчас уже полностью готовы к четвертьфиналу. Наверное, он мне чем-то неудобен. Но и вообще он очень хороший игрок, и для меня немного удивительно, что он никогда не был в пятерке.

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О финале Australian Open

— Сломал ли меня финал в Австралии? Тут никогда не известно. Это вполне может быть правдой — а может, и неправдой. Я не знаю. В Индиан-Уэллсе и Майами я не сыграл круто, но уже был на другой волне. А вот турнир в Акапулько было тяжело играть после финала Австралии.

У меня еще была операция по удалению паховой грыжи. Могла ли она тоже иметь какие-то свои последствия? Может, да, а может — нет. Со своей стороны я стараюсь делать все возможное. Финал в Австралии уже забыт. Да, обидно, хотелось выиграть, но изменить я это уже не могу, поэтому остается только в следующий раз попробовать сделать лучше. Даже если было влияние, то надеюсь, что сумею это преодолеть.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

О потерянном статусе первой ракетки

— Я не скажу, что испытывал какое-то колоссальное давление. Могли ли соперники иначе настраиваться? Может быть. С другой стороны, какая им разница, Медведев на четвертой строчке или первой, — они что, и так выиграть не хотят?

Так что трудно сказать. Давление, которое я сам на себя накладываю, будет всегда. Я стараюсь с этим не перебарщивать, но всегда стремлюсь быть лучшим — на какой бы строчке ни находился. Все, что случилось, — это опыт. И я надеюсь, что с этим опытом смогу расти. На самом деле самая легкая цель — набрать как можно очков. Но я хочу выиграть как можно больше турниров.

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Про шахматы

— Я начал играть немного после Галле, почему-то захотелось. Если честно, с восьми лет не играл. И так начал в этом приложении уроки смотреть. Но времени не хватает — есть игры, которые меня больше увлекают. Время на все игры не хватит. Не могу полностью заставить себя уйти в шахматы, изучать все комбинации, нарабатывать тактики. Поэтому на данный момент могу сказать, что Карен играет получше, с ним были тяжелые партии. Наверное, если месяц займусь плотно шахматами, то выравняюсь по уровню с Андреем и Кареном. Женя Карловский играл, но принципиальных соперников нет, потому что с головой не мог уйти в шахматы.

О целях на конец сезона

— Я собираюсь провести еще три турнира, а если попаду в Турин, то еще и четвертый. Чем больше очков, тем лучше. Тогда будет много побед подряд. Конечно, хотелось бы закрепиться на первой строчке, но для этого надо лучше играть на турнирах «Большого шлема», чем я делал это в нынешнем году.

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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