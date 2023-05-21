Медведев вышел в финал со смехом и танцами. Россиянин творит историю на «мастерсе» в Риме

Даниил не отдал Стефаносу Циципасу ни одной партии.

«Мастерс». Рим (Италия). Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 7:5, 7:5

Даниил Медведев внезапно превратился в одного из лучших теннисистов по игре на грунте. На «мастерсе» в Риме, где прежде россиянин никогда не побеждал даже в одном отдельно взятом матче, он уже пробился в финал. Причем в полуфинале обыграв в двух партиях своего принципиального соперника Стефаноса Циципаса из Греции. Не смутили Медведева и гигантские перерывы по ходу встречи, вызванные дождливой погодой в столице Италии. Теперь в финале лидер чемпионской гонки сразится с датчанином Хольгером Руне.

Страдания из-за дождя

В общей сложности с первого до последнего розыгрыша этой встречи прошло более шести часов. Причем непосредственно матч продолжался всего один час 47 минут и три секунды, остальное время Даниил и Стефанос скучали либо под зонтиками на корте либо в подтрибунном помещении. Но при отсутствии крыши (ее над центральным кортом в столице Италии обещают сделать в течение пары лет) подобные мучения в ненастную погоду неудивительны. Да, на грунте в отличие от харда или травмы в слабенький дождь играть можно. Однако сильный дождь разбивает корт и делает линии слишком скользкими, что может приводить к травмам. Так что теннисистам приходится в такой ситуации делать вынужденные перерывы и «ждать с моря погоды».

Дождь часто прерывал матч. Фото Reuters

Медведев обыгрывал Циципаса семь раз в 11 предыдущих матчах, но на грунте счет личных встреч был равным 1:1. Мало того, Стефанос добился на земляном покрытии гораздо больших успехов, дважды побеждал на «мастерсе» в Монте-Карло, доходил до финала на «Ролан Гаррос». А наивысшие достижения Даниила на грунте датированы далеким 2019 годом — тогда внезапно россиянин добрался до полуфинала в Монте-Карло и финала в Барселоне. Но после такого внезапного всплеска результатов продолжения несколько лет не следовало. И вот теперь в мае 2023-го мы видим Медведева, который приятно шокирует на грунте — он сумел адаптировать свой теннис и действует в Риме ничуть не хуже, чем на любимом харде.

Первый игровой отрезок в восемь геймов получился довольно интенсивным. Уже в стартовом гейме на подаче Циципаса Медведеву удалось сделать брейк, причем грек вел 30:0, а затем проиграл четыре розыгрыша подряд. Вот только при 4:3 в пользу россиянина Стефанос сумел-таки сравнять счет. После этого Медведев пожаловался судье на вышке на усилившийся дождь и соперники отправились в подтрибунное помещение. Тогда мало кто мог предположить, что пауза продлится около четыре часов. Правда, надо оговориться за это время теннисисты все же успели вернуться, провести разминку и сыграть один гейм, который завершился в пользу Стефаносу. После чего дождь опять усилился.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Наслаждение от тенниса

К счастью, завершить полуфинал 19 мая все же удалось, пусть и намного позже запланированного срока. Медведев начал важнейший десятый гейм первого сета с двойной ошибки, однако сумел-таки удержать подачу. А затем случился, пожалуй, ключевой момент во всей встрече — Циципас при 5:5 вел на подаче 40:0, после чего проиграл пять розыгрышей подряд! Причем буквально подарил сопернику гейм, сделав двойную на брейк-пойнте. Таким подарком россиянин с удовольствием воспользовался и взял первый сет.

Хотя, само собой, Даниил выигрыш первой партии заслужил — он старался играть максимально косо под бэкхенд оппоненту, а когда Циципас слишком уж забегал под свой коронный форхенд, переводил слева по линии. Еще Медведев прекрасно действовал в защите, заставляя Стефаноса больше рисковать и ошибаться.

Вторая партия, кстати, получилась почти полной копией первой. Вновь в стартовом гейме Даниил сделал брейк, вновь Циципас догнал (только сделал обратный брейк не при 3:4, а при 2:3) и вновь при 5:5 грек дал слабину. На брейк-пойнте Медведев включил режим «человека-паука», вытащив сложнейший удар. Да, Циципасу надо было просто вколотить в корт смэш, однако тот получился неидеальным — мяч задел сетку и позволил хорошо прочитавшему отскок россиянину обвести соперника ударом справа по линии. Подать на матч получилось довольно легко. Таким образом, Медведев вышел в свой первый финал грунтового «мастерса» и во второй финал на грунтовых турнирах ATP в карьере.

Стефанос Циципас и Даниил Медведев. Фото Reuters

«Сегодня я наслаждался своей игрой. Да, было очень сложно в связи с перерывами из-за дождя. Мне пришлось разминаться шесть или семь раз, порой это сбивает с толку и злит. Но сегодня, совершенно не знаю почему, это меня просто смешило», — рассказал после матча о своих эмоциях Медведев. После победного розыгрыша он даже немного станцевал, видимо ответив таким образом на танец Циципаса после выигрыша их очной встречи в Цинциннати в прошлом году. Как бы то ни было, Даниил сделал шикарную заявку на борьбу за лидерство в мировом рейтинге — если он обыграет в финале датчанина Хольгера Руне, то не только завоюет пятый в сезоне титул, а еще в рейтинге ATP обойдет серба Новака Джоковича и станет второй ракеткой мира.