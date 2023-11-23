Медведев возглавил список российских теннисистов по призовым в 2023 году

Проанализировали спортивные доходы звезд тенниса в 2023 году.

После завершения Итогового турнира теннисный сезон в 2023 году практически закончился. Помимо рейтинговых очков и побед на турнирах немаловажную роль в его оценке играют также призовые, которые спортсмены получали за результаты своих выступлений.

По этому показателю абсолютным лидером стал сербский теннисист Новак Джокович: первая ракетка мира сумел заработать почти 16 миллионов долларов. Среди россиян больше всех получил Даниил Медведев. Всего российские теннисисты в турах ATP и WTA заработали 36 миллионов долларов на всех.

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Кто сумел оказаться в топ по сумме призовых у мужчин и женщин, какие позиции занимают россияне? Мы проанализировали заработки в мировом теннисе за 2023 год.

Все приведенные суммы — открытые данные по призовым теннисистов за результаты на турнирах «Большого шлема», ATP или WTA до выплаты налогов. Размер вычетов зависит от стран и даже штатов проведения соревнований и места постоянного пребывания налоговых резидентов и может доходить до 60 процентов от заработка. При этом у теннисистов могут быть или есть другие доходы по спонсорским соглашениям и бонусы за участие в выставочных или иных турнирах — здесь они не учитываются.

Джокович улучшил свой рекорд

Сербский теннисист в 2023 году завоевал три титула на турнирах «Большого шлема», вышел в финал Уимблдона и выиграл Итоговый турнир ATP. В его активе победы на других соревнованиях и первая строчка мирового рейтинга. Неудивительно, что именно Новак стал лидером сезона и по сумме призовых — он заработал практически 16 миллионов долларов.

На втором месте — испанец Карлос Алькарас, который в 2023 году победил на Уимблдоне и некоторое время провел на первой строчке рейтинга ATP. Теннисист сумел стать богаче на 10,7 миллиона долларов без учета налогов.

Тройку замыкает россиянин Даниил Медведев. В 2023 году россиянин одержал пять побед в турнирах ATP: побеждал на харде в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами, а также выиграл на грунте в Риме. Также Даниил еще четыре раза уступил в финале — на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе, US Open, а также в Пекине и Вене.

На турнирах серии «Большого шлема» Медведев дошел до третьего раунда Australian Open, проиграл в первом круге «Ролан Гаррос», уступил в полуфинале Уимблдона и потерпел поражение в решающем матче US Open. В текущем сезоне сумма призовых российского теннисиста составляет 9,24 миллиона долларов. Всего за карьеру Даниил заработал 35,8 миллиона долларов.

В топ-10 по сумме призовых за сезон сумел войти еще один россиянин — Андрей Рублев. В 2023 году он одержал две победы на турнирах ATP: стал чемпионом в Монте-Карло и впервые в карьере выиграл «мастерс», также завоевал титул ATP 250 в Бостаде на грунте. Еще Рублев выиграл «мастерс» и в парном разряде — вместе с Кареном Хачановым.

На турнирах серии «Большого шлема» Рублев дошел до 1/4 финала Australian Open, проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос», уступил в 1/4 финала Уимблдона и потерпел поражение в 1/4 финала US Open. В текущем сезоне сумма призовых российского теннисиста составляет 5,12 миллиона долларов. Всего за карьеру Андрей заработал 20,4 миллиона долларов.

Новак Джокович. Фото Reuters

Топ-10 теннисистов ATP по призовым в 2023 году (сумма в долларах)

Новак Джокович, Сербия. Сумма в 2023 году: 15,9 миллиона. Всего за карьеру: 180,6 миллиона. Карлос Алькарас, Испания. Сумма в 2023 году: 10,7 миллиона. Всего за карьеру: 22,5 миллиона. Даниил Медведев, Россия. Сумма в 2023 году: 9,24 миллиона. Всего за карьеру: 35,8 миллиона. Янник Синнер, Италия. Сумма в 2023 году: 8,2 миллиона. Всего за карьеру: 14,9 миллиона. Андрей Рублев, Россия. Сумма в 2023 году: 5,12 миллиона. Всего за карьеру: 20,4 миллиона. Александр Зверев, Германия. Сумма в 2023 году: 4,8 миллиона. Всего за карьеру: 37,8 миллиона. Стефанос Циципас, Греция. Сумма в 2023 году: 4,7 миллиона. Всего за карьеру: 27,9 миллиона. Хольгер Руне, Дания. Сумма в 2023 году: 4,1 миллиона. Всего за карьеру: 7,1 миллиона. Хуберт Хуркач, Польша. Сумма в 2023 году: 3,8 миллиона. Всего за карьеру: 12,7 миллиона. Тейлор Фритц, США. Сумма в 2023 году: 3,3 миллиона. Всего за карьеру: 13,5 миллиона.

В общем рейтинге по сумме призовых за карьеру Даниил Медведев идет на 8-м месте. Андрею Рублеву удалось попасть в топ-30 по этому показателю.

Топ-10 теннисистов ATP по призовым за карьеру (сумма в долларах)

1. Новак Джокович, Сербия. Сумма за карьеру: 180,6 миллиона.

2. Рафаэль Надаль, Испания. Сумма за карьеру: 134,6 миллиона.

3. Роджер Федерер, Швейцария. Сумма за карьеру: 130,5 миллиона.

4. Энди Маррей, Великобритания. Сумма за карьеру: 64,2 миллиона.

5. Пит Сампрас, США. Сумма за карьеру: 43,2 миллиона.

6. Александр Зверев, Германия. Сумма за карьеру: 37,8 миллиона.

7. Стэн Вавринка, Швейцария. Сумма за карьеру: 35,9 миллиона.

8. Даниил Медведев, Россия. Сумма за карьеру: 35,8 миллиона.

9. Давид Феррер, Испания. Сумма за карьеру: 31,4 миллиона.

10. Марин Чилич, Хорватия. Сумма за карьеру: 31,2 миллиона.

...30. Андрей Рублев, Россия. Сумма за карьеру: 20,4 миллиона.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Пятеро россиян шагнули за миллион

Текущий сезон для российских теннисистов был не таким успешным, как 2021 год, когда и мужская, и женская сборные России выиграли все командные турниры в теннисе. Но здесь важно учитывать, что наши национальные команды на подобные соревнования уже два года не приезжают из-за санкций.

Все же наши спортсмены могут занести 2023 год себе в актив: впервые в истории сразу шесть теннисистов из России оказались в топ-50 рейтинга ATP. Также два россиянина выступали на Итоговом турнире ATP. Успехи наших теннисистов принесли им неплохие доходы: пятеро сумели заработать более 1 миллиона долларов.

Призовые российских теннисистов в 2023 году (сумма в долларах)

Даниил Медведев. Позиция в рейтинге ATP: 3. Сумма призовых за сезон: 9,24 миллиона. Всего за карьеру: 35,8 миллиона.

Позиция в рейтинге ATP: 3. Сумма призовых за сезон: 9,24 миллиона. Всего за карьеру: 35,8 миллиона. Андрей Рублев. Позиция в рейтинге ATP: 5. Сумма призовых за сезон: 5,12 миллиона. Всего за карьеру: 20,4 миллиона.

Карен Хачанов. Позиция в рейтинге ATP: 15. Сумма призовых за сезон: 2,4 миллиона. Всего за карьеру: 14,9 миллиона.

Аслан Карацев. Позиция в рейтинге ATP: 35. Сумма призовых за сезон: 1,3 миллиона. Всего за карьеру: 4,6 миллиона.

Роман Сафиуллин. Позиция в рейтинге ATP: 39. Сумма призовых за сезон: 1,18 миллиона. Всего за карьеру: 2,05 миллиона.

Александр Шевченко. * Позиция в рейтинге ATP: 49. Сумма призовых за сезон: 714,6 тысяч. Всего за карьеру: 913 тысяч.

Павел Котов. Позиция в рейтинге ATP: 67. Сумма призовых за сезон: 533,5 тысяч. Всего за карьеру: 930,7 тысяч.

* сменил спортивное гражданство и c нового сезона будет выступать за Казахстан.

Свентек заработала больше Медведева

Заработки женщин в теннисе, как известно, скромнее, чем у мужчин. Призовые на женских и мужских соревнованиях разные, хотя на турнирах «Большого шлема» бонусы уравнены, как и в большинстве «тысячников» («мастерсов»). При этом WTA (отвечающая за женский тур организация) объявила, что равенства в призовых планируется достигнуть к 2033 году.

Другие причины в разном уровне призовых связаны с уровнем конкуренции в женском теннисе. Так, среди мужчин три из четырех «Шлемов» забрал серб Джокович. В финалах же играли всего пять теннисистов: четыре раза все тот же Джокович и по одному — Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд и Стефанос Циципас.

У женщин такого доминирования лидеров тура нет. В решающих матчах на турнирах «Большого шлема» в 2023 году выступали сразу семь теннисисток: Арина Соболенко, Ига Швентек, Маркета Вондроушова, Коко Гауфф, Елена Рыбакина, Каролина Мухина и Онс Жабер.

При этом первая ракетка мира Ига Свентек сумела заработать за сезон больше, чем россиянин Медведев. В общем рейтинге среди всех теннисистов по сумме призовых она бы уступила только Джоковичу и Алькарасу. Представительница Польши в 2023 году получила 9,8 миллиона долларов.

В топ-10 по спортивным заработкам за сезон теннисисток нет ни одной россиянки. Но зато в него вошла выступающая за Казахстан москвичка Елена Рыбакина.

Ига Свентек. Фото Reuters

Топ-10 теннисисток WTA по призовым в 2023 году (сумма в долларах)

Ига Свентек, Польша. Сумма в 2023 году: 9,8 миллиона. Всего за карьеру: 24,5 миллиона. Арина Соболенко, Белоруссия. Сумма в 2023 году: 8,2 миллиона. Всего за карьеру: 20,3 миллиона. Коко Гауфф, США. Сумма в 2023 году: 6,7 миллиона. Всего за карьеру: 12,2 миллиона. Джессика Пегула, США. Сумма в 2023 году: 5,9 миллиона. Всего за карьеру: 12,3 миллиона. Елена Рыбакина, Казахстан. Сумма в 2023 году: 5,4 миллиона. Всего за карьеру: 11,8 миллиона. Маркета Вондроушова, Чехия. Сумма в 2023 году: 4,4 миллиона. Всего за карьеру: 9,2 миллиона. Онс Жабер, Тунис. Сумма в 2023 году: 3,1 миллиона. Всего за карьеру: 12,3 миллиона. Каролина Мухова, Чехия. Сумма в 2023 году: 2,8 миллиона. Всего за карьеру: 6,5 миллиона. Мария Саккари, Греция. Сумма в 2023 году: 2,6 миллиона. Всего за карьеру: 10,6 миллиона. Петра Квитова, Чехия. Сумма в 2023 году: 2,4 миллиона. Всего за карьеру: 37,2 миллиона.

В общем рейтинге по сумме призовых за карьеру сразу две россиянки. И одна из них даже входит в топ-5 — это Мария Шарапова. Одна из самых известных теннисисток мира, завершившая карьеру в 2020 году, заработала 38,7 миллиона долларов.

Первая ракетка мира Ига Свентек пока не вошла в первую десятку. Также до сих пор ни одна из теннисисток не сумела преодолеть порог в 100 миллионов долларов. Лидирующая по сумме призовых за карьеру Серена Уильямс добралась до отметки в 94 миллиона. А ее сестра Винус, занимающая вторую строчку, заработала более чем в два раза меньше.

Из действующих теннисисток ближе всех к топ Вера Звонарева. Сумма призовых опытной россиянки за карьеру составляет 16,4 миллиона. Но она находится лишь на 31-й строчке рейтинга. Екатерина Макарова и Анастасия Павлюченкова идут друг за другом — на 41-м и 42-м местах соответственно. Дарья Касаткина занимает 62-ю строчку.

Серена Уильямс. Фото AFP

Топ-10 теннисисток WTA по призовым за карьеру (сумма в долларах)

1. Серена Уильямс, США. Сумма за карьеру: 94,8 миллиона.

Сумма за карьеру: 94,8 миллиона. 2. Винус Уильямс, США. Сумма за карьеру: 42,5 миллиона.

Сумма за карьеру: 42,5 миллиона. 3. Симона Халеп, Румыния. Сумма за карьеру: 40,2 миллиона.

Сумма за карьеру: 40,2 миллиона. 4. Мария Шарапова, Россия. Сумма за карьеру: 38,7 миллионов.

Сумма за карьеру: 38,7 миллионов. 5. Петра Квитова, Чехия. Сумма за карьеру: 37,2 миллиона.

Сумма за карьеру: 37,2 миллиона. 6. Виктория Азаренко, Белоруссия. Сумма за карьеру: 36,6 миллиона.

Сумма за карьеру: 36,6 миллиона. 7. Каролина Возняцки, Дания. Сумма за карьеру: 35,5 миллиона.

8. Анжелика Кербер, Германия. Сумма за карьеру: 31,8 миллиона.

9. Агнешка Радваньска, Польша. Сумма за карьеру: 27,6 миллиона.

10. Светлана Кузнецова, Россия. Сумма за карьеру: 25,8 миллиона.

...31. Вера Звонарева, Россия. Сумма за карьеру: 16,4 миллиона.

...41. Екатерина Макарова, Россия. Сумма за карьеру: 13,2 миллиона.

...42. Анастасия Павлюченкова, Россия. Сумма за карьеру: 13,1 миллиона.

...62. Дарья Касаткина, Россия. Сумма за карьеру: 10,04 миллиона.

Пять россиянок заработали больше миллиона

В 2023 году у российских теннисисток было не так много громких успехов. Их заработки, соответственно, оказались намного скромнее, чем у лидеров тура. Больше всех заработала Людмила Самсонова — 2,12 миллиона. В этом сезоне спортсменка впервые стала первой ракеткой России, выиграла первый для себя парный турнир WTA, дошла до финалов WTA-1000 в Монреале и Пекине.

Ни одна из россиянок не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA, но сразу трое выступили на его малом аналоге: Самсонова, Касаткина и Кудерметова. Веронике даже удалось выиграть его, но в парном разряде. Также она победила на турнире в Токио и завоевала второй титул WTA.

Из общего списка выделяется Звонарева. Сумма ее призовых за 2023 год составляет всего 874 тысячи, но 680 из них были заработаны в парном разряде.

Призовые российских теннисисток в 2023 году (сумма в долларах)