Александрова и Потапова проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова проиграли на старте парного турнира «Ролан Гаррос». Девушки в первом круге не смогли обыграть японок Сюко Аояма и Ена Шибахара — 5:7, 4:6. Во втором круге Аояма и Шибахара встретятся с парой Анна Бондар/Грит Миннен (Венгрия/Бельгия). Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Парный разряд Первый круг Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 7) — Екатерина Александрова/Анастасия Потапова (Россия) — 7:5, 6:4