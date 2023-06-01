Александрова и Потапова проиграли в первом круге «Ролан Гаррос» в парном разряде

Сегодня, 20:43
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова проиграли на старте парного турнира «Ролан Гаррос».
Девушки в первом круге не смогли обыграть японок Сюко Аояма и Ена Шибахара — 5:7, 4:6.
Во втором круге Аояма и Шибахара встретятся с парой Анна Бондар/Грит Миннен (Венгрия/Бельгия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 7) — Екатерина Александрова/Анастасия Потапова (Россия) — 7:5, 6:4